Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Транспорт и дороги

В Рязани ремонтируют дороги у школ и детских садов

Анастасия Мериакри
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В Рязани к началу учебного года приводят в порядок подъездные пути к образовательным учреждениям. По словам главы городской администрации Бориса Ясинского, именно школьные и детсадовские маршруты стали главным приоритетом для дорожных служб в августе.

На сегодняшний день бригады уже устранили дефекты покрытия горячим асфальтом на 15 улицах города. В список обновленных участков вошли Московское шоссе, а также улицы Ленина, Чкалова, Грибоедова и Кальная. Специальная техника (патчер) отработала на улице Промышленной, а в ближайшие дни переместится на Вокзальную и Новосёлов.

Особое внимание уделяется зонам у учебных заведений: на текущей неделе дорожники закроют ямы на улице Новосёлов (непосредственно у школы № 51). Кроме того, ремонтные бригады выйдут на улицы Разина, Мичурина, Старореченскую и Первомайский проспект. На проездах Речников и 2-м Осипенко геометрию дороги уже выровняли с использованием гранулята.

Помимо ямочного ремонта, в городе продолжается капитальное обновление дорог. Полноценные работы развернуты на Животноводческой и Мервинской улицах, а также на ряде участков Московского шоссе. На Куйбышевском шоссе подрядчики завершают укладку финишного слоя асфальта на самых проблемных отрезках.

Не остался без внимания и поселок Солотча. На улице Дунай строители уже подготовили основание под асфальтирование, а на трассе, ведущей к санаторию «Сосновый бор», сформированы нижние слои дорожной одежды. Сейчас там активно монтируют бортовые камни и обустраивают пешеходные тротуары.

Отдельный крупный инфраструктурный проект — реконструкция Московского шоссе в зоне путепровода. Там ведется комплексное благоустройство: уже установлены новые мачты уличного освещения, прокладываются кабельные трассы и ливневая канализация. Со стороны здания Социального фонда подрядчики возводят подпорные стены.

Параллельно с укладкой асфальта городские службы занимаются визуальным оформлением и безопасностью дорог. На этой неделе в Рязани стартует покраска бордюров и нанесение свежей дорожной разметки на Первомайском проспекте и улице Ленина.

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