Российский ответ на атаку беспилотников на пляж в Архипо-Осиповке не ограничивается единичной акцией возмездия. Вместо точечных ударов Россия ведет планомерное уничтожение военной и энергетической инфраструктуры ВСУ. Об этом в интервью aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

По словам эксперта, российская стратегия не привязана к конкретным инцидентам и носит постоянный характер.

«Наша работа носит системный характер. Были атаки или не было атак — мы всё равно используем комплексные тактики. Это комбинированные удары ракетами и беспилотниками по военным заводам и объектам энергетической инфраструктуры. Данная работа производится практически ежедневно», — подчеркнул Кондратьев.

Академик отметил, что стратегия строится на постоянном системном уничтожении объектов ВСУ и всей инфраструктуры, связанной с украинской армией, вне зависимости от действий противника. Это позволяет наносить ущерб военному потенциалу непрерывно, а не реагировать на каждый конкретный инцидент.

Эксперт также раскрыл вероятную траекторию полета беспилотников, атаковавших курортную зону. По его словам, запуск БПЛА, скорее всего, осуществлялся из Одесской области.

Атака на пляж в селе Архипо-Осиповка унесла жизни семи человек, среди которых трое детей. Еще 47 человек получили ранения различной степени тяжести. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, 17 пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.