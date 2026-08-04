Рязанские школьники стали победителями финала проекта Движения Первых «Большая перемена» в Красноярске

На площадке Сибирского федерального университета в Красноярске прошёл финал седьмого сезона Всероссийского проекта Движения Первых «Большая перемена». В заключительном этапе приняли участие более 800 человек – ученики 5-7 классов из разных регионов России и других стран.

Рязанскую область на финале проекта представили Арина Степанова, школа №64 г. Рязани; Вероника Сурова, школа №4 г. Скопина; Полина Никифорова, Сараевская средняя школа, Сараевский округ; Виктория Бикаева, школа №19(25) г.Рязани; Вера Костикова, школа № 3 г. Рязани.

3 августа состоялась торжественная Церемония награждения победителей проекта Движения Первых «Большая перемена». Победителями стали: Арина Степанова, школа №64 г. Рязани; Полина Никифорова, Сараевская средняя школа, Сараевский округ; Виктория Бикаева, школа №19(25) г.Рязани, Вера Костикова, школа № 3 г. Рязани.

Победители отправятся в «Путешествие мечты» уже в августе. Маршрут проложен от Москвы до Владивостока для первой группы участников и от Владивостока до Москвы для второй группы школьников. Путешествие пройдёт на специально оборудованном поезде «Большая перемена», предоставленном Российскими железными дорогами специально для проекта. Во время поездки школьников ждёт программа с экспертами, возможность попробовать свои знания и навыки в самых разных направлениях.

Педагоги-наставники победителей получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти просветительскую программу от партнёров конкурса. Победители из-за рубежа смогут учиться на бюджетных местах в лучших российских вузах.

Чтобы стать финалистами проекта, девочки большой длинный путь. Сначала онлайн-игра, включающая съёмку творческого видеоролика о себе и выполнение задания по выбранному вызову. Проект включает 12 вызовов по направлениям. Например: «Твори!», «Сохраняй природу!», «Меняй мир вокруг!», «Расскажи о главном!», «Помни!». Также девочки решали оценочные тесты, которые помогают проверить компетенции: логическое мышление, коммуникацию, креативность, альтруизм и выполняли обязательное задание «Доброе дело». Нужно рассказать о добрых делах за учебный год (помощь пожилым, уход за животными в приюте, высадка деревьев) и подтвердить это (например, фото из волонтёрской книжки или пост в соцсети под определённым хештегом). Если участник прошёл дистанционный этап, его ждёт встреча с экспертом в формате видеоконференции. Здесь в реальном времени нужно решить задания на логику, эрудицию, креативность, а также рассказать о своих интересах, проектах мечты и подтвердить уровень развития компетенций.

На финале проекта участники разрабатывали собственные инициативы по направлениям конкурса вместе с ребятами из других регионов России. Конкурсные задания были посвящену Году единства народов России.

Финалисты посетили экскурсию в филиале Национального центра «Россия» и прошли квест «Время больших перемен», а также приняли участие в насыщенной просветительской программе, включающей деловые игры, мастер-классы и командообразующие тренинги, посвящённые ценностям Движения Первых. Ведущие эксперты в области образования, просвещения, науки, медиа, креативных индустрий и спорта провели для ребят интерактивные лекции, мотивационные встречи и визионерские дискуссии.Всероссийский конкурс «Большая перемена» – это флагманский проект Движения Первых. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Минпросвещения России и Минобрнауки России в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Конкурс входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». А также является самый масштабным конкурсом для детей и подростков в России.