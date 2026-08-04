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Общество

Павел Малков рассказал, как цифровые сервисы упростят рязанцам получение соцподдержки

Олеся Чугунова
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Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о ходе внедрения цифровых решений в систему социальной защиты населения. Модернизация сервисов ведется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По словам главы региона, ключевая задача — сделать получение помощи максимально простым и доступным для каждого жителя.

Одним из флагманов этой работы стал портал «Открытый регион62. Социальная защита». Площадка позволяет рязанцам в режиме онлайн изучать полный перечень льгот, подавать заявления и получать персональные подборки услуг, адаптированные под конкретную жизненную ситуацию.

На сегодняшний день в системе агрегировано 292 вида социальной поддержки. Особое внимание разработчики уделили потребностям многодетных и студенческих семей, пенсионеров, ветеранов, участников СВО и их близких, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди популярных опций — программа «Активное долголетие», которая уже привлекла более двух тысяч участников из Рязанской области.

Павел Малков подчеркнул, что работа по совершенствованию цифровых сервисов будет продолжена.

«Это помогает сделать доступнее соцподдержку для наших жителей: сократить время поиска необходимой информации, упростить и сделать более комфортной процедуру получения. Прорабатываем все необходимые вопросы с тем, чтобы эти услуги предоставлялись максимально удобно и просто. И чтобы не надо было бегать по инстанциям, собирать документы, справки, стоять в очередях и прочее, – подчеркнул Павел Малков. – Мы увеличиваем количество мер поддержки – существенно нарастили с помощью федеральных программ, выделяем средства из областного бюджета. В приоритете – семьи с детьми, особенно те, кто получает статус многодетных».

Ознакомиться с функционалом портала можно на официальном сайте «Открытый регион62. Социальная защита».

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