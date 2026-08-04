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Нумеролог объяснила, что на самом деле произойдет 12 августа и стоит ли ждать судьбоносных перемен

Алексей Самохин
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Сразу несколько явлений привлекут внимание к ночному небу в середине августа. На фоне этого астрологи и нумерологи уже начали строить прогнозы о возможном влиянии космических событий на людей и общественные процессы. Нумеролог Евгения Белова в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» назвала 12 августа одной из самых напряженных дат года. Она связывает этот день с периодом перемен и считает, что совпадение нескольких астрологических факторов может стать точкой перехода к новому этапу.

По словам специалиста, подготовка к этой дате началась еще 28 июля во время полнолуния. Тогда, как утверждает Белова, сформировались условия для нового полуторагодичного цикла, который будет связан с изменением целей и жизненных стратегий.

Особое внимание эксперт уделяет расположению планет. Она указывает на сочетание влияний Юпитера, Плутона, Солнца и других небесных тел, которое в астрологической традиции связывают с борьбой амбиций, трансформацией и поиском новых возможностей.

Отдельное значение Белова придает знакам Льва и Водолея. В ее трактовке Лев символизирует власть, лидерство и индивидуальность, а Водолей — общество и объединение людей. Из-за этого 12 августа, как считает нумеролог, может стать важным этапом для принятия решений на уровне государств и крупных организаций.

«Скопление пяти планет в огненном знаке Льва (Солнце, Луна, Юпитер, Меркурий, Марс и Уран поблизости) создает взрывоопасную смесь мощи и страсти. Это вызов, который будет брошен всему миру, который вызовет противостояние воли и намерений. Его нужно будет достойно принять», — предупредила собеседница издания.

В качестве дополнительного фактора Белова называет метеорный поток Персеиды. Его пик ежегодно приходится на август, когда Земля проходит через облако частиц, оставленных кометой Свифта — Туттля. В этот период при благоприятных условиях можно увидеть множество метеоров, сгорающих в атмосфере.

Техника безопасности для повседневной жизни

Для большинства людей столь мощный поток космогенной энергии несет скрытые риски. Неумение справиться с внутренним напряжением 12 августа чревато сбоями в работе организма и ментальными расстройствами.

Чтобы минимизировать негативные последствия, нумеролог рекомендует соблюдать базовый протокол действий:

  • Отложите юридические и финансовые дела. Подписание договоров, проведение важных переговоров и заключение сделок лучше перенести.
  • Отмените поездки. Не стоит отправляться в дальнюю дорогу или посещать незнакомые места.
  • Избегайте конфронтаций. Любые споры и выяснения отношений в этот день легко перерастают в затяжные конфликты.
  • Снизьте темп. Оптимальный сценарий — провести сутки в спокойном, созерцательном ритме.

Главная рекомендация на вечер 12 августа — обычная прогулка под открытым небом. Наблюдение за пиком звездопада Персеиды поможет синхронизироваться с ритмами Вселенной и направить энергию дня в безопасное русло.

Что думают учёные

При этом ученые объясняют происходящее без мистики. Новолуние связано с расположением Луны относительно Земли и Солнца, солнечное затмение возникает, когда Луна проходит между нашей планетой и светилом, а Персеиды появляются из-за сгорания космических частиц в атмосфере.

Астрономические события не имеют доказанного влияния на характер человека, здоровье или ход исторических процессов. Их главная ценность — возможность наблюдать редкие и красивые явления, которые напоминают о масштабах Вселенной.

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