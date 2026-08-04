Рязанская область вновь оказалась в сводке Минобороны о сбитых БПЛА 

Минобороны России сообщило, что в ночь на 4 августа силы противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники над Рязанской областью. Всего над регионами страны и акваторией Крыма перехватили 320 дронов.

По данным военного ведомства, атака продолжалась с 20:00 3 августа до 08:00 4 августа. За это время дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Помимо Рязанской области, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Сколько именно беспилотников было уничтожено над территорией Рязанской области, в Минобороны России не уточнили. Информация о возможных последствиях на земле на момент публикации также не приводилась.

О числе сбитых беспилотников и последствиях на земле обычно рассказывает губернатор Рязанской области Павел Малков.