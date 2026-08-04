Кадр из видео: max.ru/avtrusovaofficial
Спорт

Фигуристка Трусова рассказала о суперспособности

Алексей Самохин
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Фигуристка Александра Трусова опубликовала в соцсетях новый пост, в котором сообщила о предстоящей поездке в Китай и о суперспособности своей семьи. 

«Вылетаем в Китай завтра вечером (4 августа — прим. 7инфо), а значит, у нас еще есть несколько полноценных тренировок! 

Благо, после всех туров у нас уже есть суперспособность закидывать все необходимое в чемоданы ровно за время ожидания такси в аэропорт)», — написала спортсменка. 

Ранее уроженка Рязани написала ещё одно сообщение, в котором рассказала о том, что у её сына Миши постоянно меняются любимые игрушки. Сейчас среди приоритетов малыша — зайка. 

«Когда он с ним играет, я говорю “какой у тебя хороший зайка”, и Миша тут же бежит меня обнимать, после чего возвращается к своим делам. Полагаю, так он выражает свое согласие)», — сообщила Александра. 

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