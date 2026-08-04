Боец UFC Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет

Бразильский боец смешанных единоборств Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет. О его смерти сообщила пресс-служба UFC.

В организации рассказали, что утром 3 августа спортсмена нашли без признаков жизни. По предварительной информации, причиной смерти мог стать сердечный приступ во сне. Прибывшие медики пытались спасти бойца, но лишь констатировали его смерть на месте.

В официальном заявлении UFC выразили соболезнования родным, друзьям, партнерам по команде и всем, кто был близок к Аллану Насименто.

За профессиональную карьеру в смешанных единоборствах бразилец провел 29 поединков. На его счету 22 победы, 16 из которых — болевым приёмом, и семь поражений. Последний бой Насименто состоялся 20 июня на турнире UFC Vegas 119. Тогда он уступил американцу Митчу Рапосо раздельным решением судей.