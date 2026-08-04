Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о пяти погибших и шести пострадавших после утренней атаки беспилотников. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов.

В промзоне Новоселок, по словам Андрея Воробьева, после падения БПЛА вспыхнуло несколько пожаров. Самый крупный произошел на складе. Там открытое горение уже потушили. Повреждения получили электроподстанция и административное здание. На месте продолжают работать пожарные и экстренные службы.

По предварительным данным, жертвами атаки стали пять человек, еще шесть получили ранения. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших.

Еще один инцидент произошел в деревне Солнышково. Там обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль, после чего возник пожар. Его оперативно ликвидировали. По данным губернатора, никто не пострадал.

Андрей Воробьев добавил, что российские военные продолжают отражать атаку. Беспилотники фиксируют над Волоколамским, Клинским, Чеховским и Серебряно-Прудским округами. Власти пообещали сообщать новую информацию по мере ее поступления.