Военкор объяснил, почему Зеленский говорит о перемирии после удара по Геленджику

Военкор Александр Коц связал заявления украинского руководства о возможном перемирии с ухудшением ситуации для Украины на фоне российских ударов по объектам логистики. Такое мнение он высказал, комментируя инициативы Киева после атаки беспилотников на Геленджик.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Владимир Зеленский предлагает рассмотреть различные форматы прекращения огня — в воздушном пространстве, по объектам энергетики и непосредственно на линии боевого соприкосновения. После этого, утверждает Подоляк, Киев готов перейти к переговорам, включая личную встречу Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Военкор считает, что изменение риторики связано с последствиями ударов по украинской инфраструктуре. С середины июля российские войска значительно усилили воздействие на морскую логистику Украины, а также на железнодорожную сеть и другие объекты, обеспечивающие снабжение. Это осложнило работу украинских портов, перевозку грузов и снабжение промышленности.Коц также упоминает удары по транспортной инфраструктуре, автозаправочным станциям и мосту в Затоке, называя эти факторы причиной, по которой Киев заговорил о прекращении огня.

«Наверное, ему остро не понравилось, что мы всерьез взялись за его морскую логистику и с середины июля практически ежедневно петушим его порты и заходящие в них корабли. В результате этого украинское зерно гниет на складах, а металлургия загибается без импортной руды. Или, может быть, его смущает, что на трассе между Харьковом и Днепропетровском не осталось ни одной целой автозаправки? Или к перемирию его подталкивают наши удары по железнодорожной логистике, заметно участившиеся в июле? Или то, что мы наконец-то завалили стратегически важный для Киева мост в Затоке?», — написал военкор.

Отдельно Коц обратил внимание на атаку беспилотников на Геленджик, в результате которой погибли люди, в том числе дети. Он заявил, что предложения о перемирии, прозвучавшие после этой атаки, противоречат действиям украинской стороны.

В завершение Коц напомнил, что похожая ситуация уже происходила ранее, когда призывы к прекращению огня сопровождались ударами по российским территориям и объектам на подконтрольных России территориях. Он назвал такую тактику попыткой усилить переговорные позиции Киева и выразил сомнение в возможности вести переговоры в подобных условиях.