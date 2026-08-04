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Новости мира

Telegram ненадолго исчез из App Store после претензий Apple

Алексей Самохин
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Компания Apple временно удалила мессенджер Telegram из магазина приложений App Store. Причиной стал контент, нарушавший правила платформы, после чего приложение вновь стало доступно пользователям.

Как сообщает Reuters, в Apple заявили, что во время проверки обнаружили материалы, нарушающие политику компании, запрещающую контент, связанный с сексуальным насилием над детьми.

После этого приложение временно исчезло из App Store. В компании уточнили, что Telegram оперативно удалил запрещенный контент и заблокировал пользователя, который его разместил. После этого мессенджер вернули в магазин приложений.

В Telegram с юмором отреагировали на ситуацию, опубликовав в соцсети X сообщение: «Сообщения о моей кончине сильно преувеличены».

При этом представитель Apple не стал раскрывать дополнительные подробности о выявленном нарушении. В Telegram на запрос Reuters за комментариями также не ответили.

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