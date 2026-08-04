Telegram ненадолго исчез из App Store после претензий Apple

Компания Apple временно удалила мессенджер Telegram из магазина приложений App Store. Причиной стал контент, нарушавший правила платформы, после чего приложение вновь стало доступно пользователям.

Как сообщает Reuters, в Apple заявили, что во время проверки обнаружили материалы, нарушающие политику компании, запрещающую контент, связанный с сексуальным насилием над детьми.

После этого приложение временно исчезло из App Store. В компании уточнили, что Telegram оперативно удалил запрещенный контент и заблокировал пользователя, который его разместил. После этого мессенджер вернули в магазин приложений.

В Telegram с юмором отреагировали на ситуацию, опубликовав в соцсети X сообщение: «Сообщения о моей кончине сильно преувеличены».

При этом представитель Apple не стал раскрывать дополнительные подробности о выявленном нарушении. В Telegram на запрос Reuters за комментариями также не ответили.