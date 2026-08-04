СМИ: у Семена Слепакова* нашли еще две квартиры в России стоимостью 80 млн рублей

Уехавший из России комик Семен Слепаков* сохранил в собственности семьи две квартиры в Москве. По данным SHOT, сейчас недвижимость стоимостью около 80 млн рублей оформлена на его родителей.

По данным СМИ, первую квартиру площадью 93 квадратных метра Слепаков* приобрел в 2012 году в доме на улице Крупской. В 2018 году он стал владельцем соседней квартиры площадью 65 квадратных метров. После этого помещения объединили в одно жилье общей площадью 158 квадратных метров.

По информации источника, квартиры расположены в престижном Ломоносовском районе Москвы, рядом с МГУ и парковыми зонами. В настоящее время собственниками недвижимости числятся родители артиста — 73-летний Сергей и 71-летняя Марина Слепаковы.

SHOT также сообщает, что после переезда в Израиль Слепаков* продал квартиру в элитном жилом комплексе Park Residence, которую оценивали примерно в 295 млн рублей. В квартире на улице Крупской, по данным канала, сейчас проживает знакомая семьи. Она следит за жильем и оплачивает коммунальные услуги.

Кроме того, источник утверждает, что мать комика периодически приезжает в Москву и за 2023–2024 годы потратила в ЦУМе более 500 тысяч рублей. Сам Слепаков* продолжает хранить средства в российских банках: на вкладах в размере 25,7 млн рублей, по данным канала, за три года он получил почти 2 млн рублей в виде процентов.

* Семен Слепаков внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.