Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

Военкор Коц об операции Зеленского: Можно поминать

Алексей Самохин
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Анонсированный Киевом 40-дневный план принуждения России к миру привел к обратному эффекту: масштабному кризису в управлении, экономике и логистике Украины. О главных итогах этого периода рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Кадровый паралич и протесты

За отведенный срок Владимир Зеленский сменил ключевых руководителей силового блока и правительства, включая главкома, руководителя Генштаба и главу СБУ. По оценке Коца, замена ключевых фигур привела лишь к управленческому хаосу: силовое ведомство и Министерство обороны остались под управлением исполняющих обязанности из-за отсутствия утверждения Верховной Радой.

Отставка министра обороны Фёдорова спровоцировала уличные протесты в десятке крупнейших городов страны, среди которых Киев, Львов и Одесса. Решение ударило и по политическим позициям президента. Согласно июльским данным социологической группы «Рейтинг», уровень доверия к уволенному Фёдорову достиг 65%, в то время как показатель Зеленского опустился до 59%. 

Остановка портов и гигантов промышленности

Судоходство в каботаже и международных направлениях полностью заблокировано. Крупнейший логистический оператор Maersk перенаправил сервисы из Черноморска в румынскую Констанцу. Администрация морских портов и Минагрополитики подтвердили отсутствие иностранных балкеров в Одессе, Южном и Черноморске, хотя прежде регистрировалось до пяти заходов судов в сутки.

Паралич логистики и дефицит энергии спровоцировали остановку ключевых промышленных гигантов:

  • Южный ГОК в Кривом Роге прекратил добычу, переведя четыре тысячи сотрудников на ремонтные работы.
  • Ингулецкий ГОК остановил мощности из-за нехватки электроэнергии.
  • Полтавский ГОК заблокирован из-за недоступности морских маршрутов для компании Ferrexpo.

Топливный голод и потери территорий

Экономический урон затронул все базовые отрасли. Экспорт зерна упал на треть (с шести до четырех миллионов тонн в месяц), а экспорт руды за полугодие сократился на четверть. В сфере транспортной и энергетической инфраструктуры выведено из строя свыше 200 локомотивов «Укрзализныци», уничтожены около двухсот АЗС, полностью остановлена Сумская ТЭЦ, повреждена подстанция «Северноукраинская» (750 кВ). На фоне дефицита стоимость бензина А-95 поднялась до 81 гривны, а дизельного топлива — до 88 гривен.

В то же время на линии боевого соприкосновения российские войска за июль заняли 32 населенных пункта.

Нулевой результат на международной арене

Визит Зеленского в Белый дом 28 июля не принес ожидаемых результатов. Часовые переговоры за закрытыми дверями завершились без совместных заявлений для прессы, а Киев не получил новых обязательств по поставкам систем ПВО или лицензий на их производство. Как отмечает Коц, расчет на дестабилизацию обстановки внутри России также провалился: удары по инфраструктуре вызвали противоположную реакцию российского общества.

«И главное, русские после ударов по ВБ и НПЗ так и не вышли на майдан с требованием прекратить войну. Русские требуют бить по Украине жестче. Продлевать будете?», — задаёт вопрос журналист. 

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