Под Рязанью пожилой мужчина попал под колеса иномарки

В Рыбновском районе 90-летний пешеход попал в больницу после ДТП на придворовой территории. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительным данным, на пенсионера наехала 43-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем «Шевроле Авео».

Инцидент произошел 3 августа около 07:40 в деревне Сидоровка. Водитель иномарки двигалась задним ходом возле одного из домов и не заметила пожилого мужчину. Пострадавшего с полученными травмами доставили в медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.