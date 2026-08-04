Сергей и Ирина Усольцевы. Фото со страницы Ирины ВКонтакте
Новости России

Наследство пропавшего бизнесмена Сергея Усольцева оценили в астрономическую сумму

Алексей Самохин
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Состояние красноярского предпринимателя Сергея Усольцева, который пропал вместе с семьей во время похода, может составлять до 700 миллионов рублей. Такую оценку дал исследователь Валентин Дегтерёв, изучающий обстоятельства исчезновения семьи.

По словам Дегтерёва, в активы бизнесмена входят не только деньги на счетах, но и доля в промышленном предприятии. Речь идет о 50% акций завода «Полиинвест» в Железногорске, который выпускает лакокрасочную продукцию.

«У Сергея Усольцева, по имеющейся информации, на счетах находится около 100 миллионов рублей. Плюс 50 процентов акций предприятия. Если учитывать ценные бумаги, дом, автомобиль и другое имущество, получается сумма порядка 600–700 миллионов рублей», — рассказал исследователь aif.ru.

Вопрос о наследстве может возникнуть после возможного признания Усольцевых умершими. Дегтерёв предположил, что оформление документов может начаться в ближайшее время, если заинтересованные лица обратятся в суд.

Исследователь считает, что основным претендентом на имущество может стать старшая дочь предпринимателя. По его словам, у Усольцева нет большого числа родственников, которые могли бы претендовать на долю в наследстве.

«Кому достанется это наследство, точно сказать нельзя, но, скорее всего, всё получит его старшая дочь. Думаю, процесс скоро запустится: заинтересованные лица подадут документы на признание семьи умершими, и наследство начнут делить», — заявил Дегтярёв.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной исчезли в конце сентября 2025 года во время однодневного похода к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Спасатели нашли автомобиль семьи у начала маршрута в Кутурчинском Белогорье, однако следов пропавших обнаружить не удалось.

Масштабные поиски продолжались длительное время, но не привели к результату. Ни личные вещи, ни останки членов семьи найдены не были.

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