Культура и события

Рязанцам рассказали, как попасть на фестиваль «Небо России»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Организаторы фестиваля «Небо России» объяснили, как попасть на площадку из Рязани. 

Трансфер на Фестиваль из Рязани и Спасска-Рязанского 7-9 августа.

Рязань — Фестиваль. Время отправления с пл. Театральной (сбор у фонтана): 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00. Стоимость проезда в одну сторону 300 р.

Фестиваль — Рязань. Время отправления с площадки «Небо России» до пл. Театральной: 18:00; 19:00; 20:00; 21:00; 22:30.

Автовокзал Спасска-Рязанского — Фестиваль. Время отправления с центрального автовокзала Спасска-Рязанского до площадки «Небо России»: 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00. Стоимость проезда в одну сторону 100 р.

Фестиваль — автовокзал Спасска-Рязанского. Время отправления с площадки «Небо России» до автовокзала в г. Спасск-Рязанский: 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30; 21:30; 22:00; 22:30.

Как доехать на общественном транспорте из Рязани

Автобусы с Приокского автовокзала (Окский пр., 35, Рязань) до г. Спасск-Рязанский. Далее до фестивальной площадки на такси или пешком 3,2 км.

Стоянка такси — у автовокзала Спасска-Рязанского (Советская ул., 54А).

Рекомендации по проезду на авто

Настоятельно рекомендуется заезжать на фестивальную площадку через Окский мост по трассе 61К-011 Рязань — Спасск-Рязанский. В Яндекс.Навигаторе этот маршрут включает в себя населённые пункты: Дубровичи, Алеканово, Мурмино и т. д.

Возможен альтернативный проезд по трассе М-5, включающий в себя переезд по понтонному мосту через Оку в селе Троица. Но этот вариант не рекомендуется для автомобилей с низким клиренсом и больших туристических автобусов.

На переправе в селе Троица организовано движение с реверсивным светофором. Возможны пробки.

Координаты площадки: 54.402 255, 40.339 199.

Возрастное ограничение: 0+.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
На директора предприятия в Рязанской области завели дело о невыплате зарплаты

Популярные материалы

Новости России

В Архипо-Осиповке в Геленджике при падении обломков БПЛА погибли три человека

Три человека погибли в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком после падения обломков беспилотника. Еще 13 жителей пострадали, среди них есть дети.
Новости России

Стало известно, какие модели БПЛА и откуда атаковали пляж Геленджика

По словам эксперта, поражение целей в районе Геленджика и Сочи требовало от операторов построения нетривиальной траектории полета.
Интересное

Наступил «чёрный август»: что принесёт России самый жуткий месяц 2026-го. Прогнозы мрачные

Август называют «чёрным месяцем» катастроф. Вспомните «Курск», дефолт 1998-го, войны и теракты. Какие события пророчат на август 2026?
Новости России

Эксперт объяснил, откуда запустили атаковавшие Чехов в Подмосковье дроны

По оценке специалиста, противник задействовал ближайшие к региону плацдармы. Удары наносились преимущественного дронами «Лютый» и FP-1. 
Новости России

Юрист рассказала о способе казни тайцев, убивших брата и сестру из России

Двум тайцам, причастным к убийству россиян Романа и Дианы...
Темы
Происшествия

На директора предприятия в Рязанской области завели дело о невыплате зарплаты

Директор предприятия, осуществляющего деятельность по производству строительных материалов, имея задолженность по выплатам перед 19 работниками и располагая финансовыми ресурсами и реальной возможностью для ее погашения, допустил полную невыплату заработной платы за период с апреля по август 2026 года на сумму около 3 млн рублей. 
Общество

IT-эксперт объяснил, как открыть сайты банков РФ в зарубежных браузерах

Пользователи смогут и дальше заходить на сайты российских банков, несмотря на предупреждения браузеров о небезопасном соединении. Один из самых простых вариантов — воспользоваться кнопкой «показать все равно» или перейти на отечественный браузер.
Спорт

Рязанские спортсмены завоевали новые медали первенства мира по джиу-джитсу в Абу-Даби

В юниорском мировом первенстве-2026 до 21 года в ОАЭ в активе наших земляков в дисциплине Файтинг (бои) – по одной медали каждого достоинства.
Власть и политика

Евгений Алексеев возглавил аппарат губернатора и правительства Рязанской области

Евгений Алексеев приехал в Рязанскую область из Челябинска. В системе государственной службы он работает более 15 лет.
Новости кино и ТВ

Сергей Бурунов станет соведущим Александра Петрова в новом выпуске шоу «Форт. Возвращение легенды»

Съёмки приключенческого шоу проходили на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте на площадках фортов Император Александр Первый и Кроншлот. 
Новости России

Наследство пропавшего бизнесмена Сергея Усольцева оценили в астрономическую сумму

Состояние красноярского предпринимателя Сергея Усольцева, который пропал вместе с семьей во время похода, может составлять до 700 миллионов рублей. Такую оценку дал исследователь Валентин Дегтерёв, изучающий обстоятельства исчезновения семьи.
Транспорт и дороги

Под Рязанью пожилой мужчина попал под колеса иномарки

Пострадавшего с полученными травмами доставили в медицинское учреждение.
Власть и политика

Руководителем управления Росреестра по Рязанской области назначен Роман Цуканов

До этого назначения Цуканов с 2022 года занимал пост руководителя аппарата губернатора и правительства Рязанской области. 
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье