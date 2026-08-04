Рязанцам рассказали, как попасть на фестиваль «Небо России»

Организаторы фестиваля «Небо России» объяснили, как попасть на площадку из Рязани.

Трансфер на Фестиваль из Рязани и Спасска-Рязанского 7-9 августа.

Рязань — Фестиваль. Время отправления с пл. Театральной (сбор у фонтана): 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00. Стоимость проезда в одну сторону 300 р.

Фестиваль — Рязань. Время отправления с площадки «Небо России» до пл. Театральной: 18:00; 19:00; 20:00; 21:00; 22:30.

Автовокзал Спасска-Рязанского — Фестиваль. Время отправления с центрального автовокзала Спасска-Рязанского до площадки «Небо России»: 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00. Стоимость проезда в одну сторону 100 р.

Фестиваль — автовокзал Спасска-Рязанского. Время отправления с площадки «Небо России» до автовокзала в г. Спасск-Рязанский: 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30; 21:30; 22:00; 22:30.

Как доехать на общественном транспорте из Рязани

Автобусы с Приокского автовокзала (Окский пр., 35, Рязань) до г. Спасск-Рязанский. Далее до фестивальной площадки на такси или пешком 3,2 км.

Стоянка такси — у автовокзала Спасска-Рязанского (Советская ул., 54А).

Рекомендации по проезду на авто

Настоятельно рекомендуется заезжать на фестивальную площадку через Окский мост по трассе 61К-011 Рязань — Спасск-Рязанский. В Яндекс.Навигаторе этот маршрут включает в себя населённые пункты: Дубровичи, Алеканово, Мурмино и т. д.

Возможен альтернативный проезд по трассе М-5, включающий в себя переезд по понтонному мосту через Оку в селе Троица. Но этот вариант не рекомендуется для автомобилей с низким клиренсом и больших туристических автобусов.

На переправе в селе Троица организовано движение с реверсивным светофором. Возможны пробки.

Координаты площадки: 54.402 255, 40.339 199.

Возрастное ограничение: 0+.