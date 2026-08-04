Фото: Минспорта Рязанской области
Спорт

Рязанские спортсмены завоевали новые медали первенства мира по джиу-джитсу в Абу-Даби

Алексей Самохин
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В Абу-Даби (ОАЭ) собрались сильнейшие мастера джиу-джитсу со всей планеты: здесь, на «Мубадала-Арене» на острове Аль-Марина 1-9 августа проходят Чемпионат мира по джиу-джитсу среди мужчин и женщин, мастеров (ветеранов 35+ лет), параатлетов (адаптивное джиу-джитсу), Первенство мира среди юниоров и юниорок 16-17 лет (U-18) и 18-20 лет (U-21), юношей и девушек 14-15 лет (U-16) и Кубок мира среди мальчиков и девочек 12-13 лет (U-14), в которых принимают участие порядка 2500-т спортсменов из 36-ти стран, за награды сражаются 25 рязанских джитсеров – 23 воспитанника СШОР «Юпитер» и 2 воспитанника СШ «Сокол».

2-3 августа прошло Первенство мира среди юниоров и юниорок до 21 года, юношей и девушек до 16 лет, по итогам которого рязанские «юпитерцы» положили в копилку российской команды ещё 5 наград – золотую, три серебряные и бронзовую. Об этом сообщили в Минспорта Рязанской области. 

В юниорском мировом первенстве-2026 до 21 года в ОАЭ в активе наших земляков в дисциплине Файтинг (бои) – по одной медали каждого достоинства.

В весовой категории до 62 кг «золото» завоевал мастер спорта России Роман Комаров (тренеры – Сергей Мальцев и Ирина Мальцева).

«Серебро» в споре юниоров до 21 года в Файтинге в супертяжелом весе 94+ кг завоевал мастер спорта России Егор Крысин (тренеры – Кирилл Лёвин и Михаил Лёвин).

Наконец, мировую «бронзу» среди юниорок до 21 года в том же Файтинге в нашу копилку добавила мастер спорта России Алиса Харламова (тренеры – Сергей Мальцев и Ирина Мальцева).

В споре девушек до 16 лет серебряными призерками Первенства мира-2026 в Абу-Даби в дисциплине Не-Ваза (борьба лёжа) стали ещё две рязанские «юпитерки», Полина Каратаева и Екатерина Верёвкина (тренируют обеих спортсменок Кирилл Лёвин и Михаил Лёвин).

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