IT-эксперт объяснил, как открыть сайты банков РФ в зарубежных браузерах

Пользователи смогут и дальше заходить на сайты российских банков, несмотря на предупреждения браузеров о небезопасном соединении. Один из самых простых вариантов — воспользоваться кнопкой «показать все равно» или перейти на отечественный браузер.

Такой совет в беседе с «Абзацем» дал IT-эксперт и главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. По его словам, отзыв зарубежных сертификатов безопасности у российских финансовых организаций стал очередным этапом санкционного давления, однако доступ к личным кабинетам сохраняется.

«Никакой неожиданности в происходящем нет, это делается в рамках санкционной политики, чтобы усложнить жизнь пользователям. Сайтами банков можно продолжать пользоваться даже в иностранных браузерах. При открытии страницы появится надпись, что сайт небезопасен, но в конце текста есть маленькая ссылка «показать все равно». Надо просто нажать ее, и вас пустят туда, куда должны были пустить изначально. Это удлиняет путь на несколько кликов, но ресурсы продолжают работать», — пояснил Геллер.

По его оценке, пользователи быстро привыкнут к новым условиям, а банки адаптируют свои цифровые сервисы. Одним из наиболее удобных решений эксперт назвал использование российских браузеров, где подобных ограничений нет.

«Общество быстро перестроится, найдутся автоматические технические решения, программы и скрипты. Самым простым выходом станет переход на отечественный браузер, где этой проблемы нет в принципе. Банкам придется переформатировать свою информационную архитектуру с пониманием, что зарубежного сертификата больше не существует. Однако радикально эти технические детали ни на чем не скажутся», — отметил IT-эксперт.