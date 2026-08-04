На директора предприятия в Рязанской области завели дело о невыплате зарплаты

В Рязанской области по поручению руководителя регионального СК России возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам предприятия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Олег Васильев провел личный прием граждан с использованием видеоконференцсвязи по вопросу невыплаты им заработной платы. Директор предприятия, осуществляющего деятельность по производству строительных материалов, имея задолженность по выплатам перед 19 работниками и располагая финансовыми ресурсами и реальной возможностью для ее погашения, допустил полную невыплату заработной платы за период с апреля по август 2026 года на сумму около 3 млн рублей.

По результатам личного приема по поручению руководителя следственного управления Касимовским межрайонным следственным отделом в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями исследуется финансово-хозяйственная деятельность предприятия, принимаются меры к погашению задолженности по заработной плате.