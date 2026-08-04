Информационные материалы о выборах в Госдуму появились в муниципалитетах Рязанской области

В Рязанской области продолжается этап размещения официальных агитационно-информационных материалов, приуроченных к выборам депутатов Государственной Думы IX созыва. Региональный избирком развернул полноценную кампанию визуального оповещения, чтобы каждый житель мог своевременно получить напоминание о главном политическом событии года.

Информационные носители охватывают максимальное количество городских и сельских пространств:

· Крупноформатные баннеры уже украшают улицы и въездные группы во всех муниципальных образованиях области;

· Тематические листовки размещены в салонах маршрутных такси, автобусов и на внешних бортах общественного транспорта;

· Динамичные видеоролики о выборах транслируются на городских светодиодных экранах и в эфире региональных телеканалов;

· Отдельное внимание уделено остановочным павильонам — они оформлены в едином стиле кампании для привлечения внимания пешеходов и пассажиров.

В избирательной комиссии региона подчеркивают: главная цель информирования — не только напомнить о датах, но и подчеркнуть значимость каждого голоса. Организаторы выборов выражают надежду, что рязанцы проявят осознанную гражданскую позицию и внесут свой вклад в формирование будущего страны.