Фото пресс-службы Сбербанка
Общество

Турпоток в Республику Алтай за пять лет вырос в 2,3 раза

Олеся Чугунова
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4 августа на всесезонном курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай состоялось совещание по развитию туристической отрасли. Его провёл Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В совещании принял участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

На Алтае Сбер реализует проект комплексного развития территории. Для «Манжерока» и региона в целом это означает современный аэропорт в Горно-Алтайске, новые гостиницы, канатные дороги, автомобильные и горнолыжные трассы, туристическую и развлекательную инфраструктуру. Одни объекты уже сданы в эксплуатацию, другие продолжают строиться.

«Мы активно инвестируем в развитие внутреннего туризма в стране и создаём курорты мирового уровня, которые становятся центром притяжения туристов и точками роста для экономики регионов. Всесезонный семейный курорт «Манжерок» — отличный тому пример. Наши инвестиции в его развитие уже превысили 200 миллиардов рублей — это половина всех инвестиций в регион. Ещё 20 миллиардов мы дополнительно вложили в развитие Республики Алтай. Курорт обеспечил 4 тысячи новых рабочих мест. Во многом благодаря нашим усилиям за пять лет реальный ВРП региона вырос на 27%. Это существенно опережает динамику Сибирского федерального округа, где прирост составил 6%», сказал Герман Греф Президент, Председатель Правления Сбербанка.

По данным Сбер2B Аналитики, за пять лет турпоток в Республику Алтай вырос в 2,3 раза. Совокупные траты гостей региона за тот же период увеличились в 7 раз — с 1,2 млрд до 8,4 млрд рублей. В 2025 году республика приняла 2,8 млн туристов, и больше миллиона из них побывали в «Манжероке». В зимнем сезоне 2025/2026 «Манжерок» посетило рекордное число гостей — 530 тыс., — что на 10% больше, чем в сезоне 2024/2025. Теперь пиковая загрузка курорта зимой достигает 7 тыс. человек в день. При этом сезонность сглаживается: если раньше 70% туристов приезжали на курорт летом, то сейчас — 57%.

В «Манжероке» работают два отеля, детский центр, рестораны, спа-комплекс и конференц-холл. К услугам гостей — 81 км горнолыжных трасс, 15 км трасс байк-парка, 15 км экотроп, 10 канатных дорог, вейк-парк и сап-станция. В июне этого года открылся в летнем формате первый в Сибири парк приключений «Дримвуд».

Курорт продолжает развиваться. Новые аттракционы появятся в парке приключений «Дримвуд». К зимнему сезону 2026/2027 протяжённость горнолыжных трасс увеличится до 110 км. Скоро откроется променад вокруг Манжерокского озера. Уже готовы пешеходные, беговые и велосипедные дорожки. Прогулочная зона будет обустроена в концепции «Большой Алтай» — променад объединит культурное наследие сразу пяти стран, где живут тюркоязычные народы: России, Казахстана, Китая, Киргизии и Монголии. На живописной береговой линии появятся скульптурные композиции и арт-объекты каждой страны, запустятся иммерсивные шоу и прогулки с аудиогидом, рассказывающие о традициях и искусстве народов Большого Алтая.

Кроме того, банк финансирует реконструкцию и обустройство школы, детского дома «Очаг» и детской психоневрологической больницы, поддерживает детские спортивные и культурные программы, экологические и социальные инициативы. Таким образом, банк повышает качество жизни детей и взрослых, вкладывается в комплексное развитие региона и работает на перспективу.

Полным ходом идёт модернизация аэропорта Горно-Алтайск, который в 2024 году вошёл в группу Сбер. В первом полугодии 2026 года аэропорт принял 260 тыс. пассажиров — на 15,8% больше, чем за тот же период 2025 года.

В 2028 году будет введён в эксплуатацию аэровокзальный комплекс и увеличена взлётно-посадочная полоса. Новый четырёхэтажный терминал площадью свыше 30 тысяч квадратных метров сможет пропускать до 1100 пассажиров в час. Ожидается, что после 2030 года годовой пассажиропоток превысит 1,3 миллиона человек.

При участии Сбера туризм развивается не только в Республике Алтай, но и по всей стране. Доля банка в госпрограмме поддержки туризма — почти 30%. На 1 августа по программе льготного кредитования Сбер открыл 107 кредитных линий на общую сумму 281,5 млрд рублей для строительства гостиничной инфраструктуры. В результате российский номерной фонд вырастет на 20,4 тыс. единиц.

Прошедшее совещание – далеко не первое деловое мероприятие высокого уровня, которое принял «Манжерок». Например, в прошлом году на курорте состоялась Международная экологическая конференция; ее пленарное заседание прошло также под председательством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

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