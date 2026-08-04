В Рязанском цирке стартовало новое «Тропик шоу. Мир Джуманджи»

В Рязанском цирке состоялась премьера новой программы «Тропик шоу. Мир Джуманджи» (0+). На манеже зрителям представили масштабное представление, в котором задействовано более 50 животных. Программа объединила акробатические номера, хореографические постановки и сложные трюки с участием животных.

Перед началом шоу в цирке прошла закрытая пресс-конференция, где создатели программы рассказали о подготовке постановки и о том, что ждёт зрителей. Встреча прошла с участием заслуженного артиста России Тиграна Акопяна, главного режиссёра ФКП «Росгосцирк», заслуженной артистки России Елены Петриковой, главного балетмейстера Тимофея Пендика и дрессировщицы Вирджинии Акопян.

По словам создателей, в основу программы лёг сюжет одноимённого фильма об опасной настольной игре. Подготовка к постановке заняла больше года. За это время команда разработала хореографические номера, написала авторскую музыку, создала костюмы и продумала оформление сцены.

Как отметила Елена Петрикова, одной из главных задач было сделать так, чтобы зрители увидели на манеже настоящее кино.

«Весь спектакль представляет собой погружение в иную реальность. Вы увидите на манеже кино – это была наша задача. Из названия понятно, что есть отсылка к фильму, и мы хотели, чтобы эта история ожила прямо перед глазами зрителей», – рассказала она.

Большое внимание создатели уделили визуальной части постановки. Костюмы и декорации создавались с учётом исторических деталей. Например, орнаменты на костюме Тиграна Акопяна выполнены по мотивам фресок майя, а элементы росписи разработаны на основе музейных материалов и изображений древних костюмов.

Сама история построена вокруг путешествия героев по миру настольной игры. Центральными связующими персонажами становятся клоуны, однако зрители увидят их совсем в непривычном образе. Они превращаются в путешественников, которые находят загадочную игру и отправляются в опасное приключение по джунглям и другим мирам. Как рассказал Тигран Акопян, в этой постановке клоуны становятся полноценными героями сюжета. Они не просто выходят на манеж, чтобы развлекать зрителей, а проходят вместе с ними все испытания, которые приготовила игра.

Одним из самых необычных выступлений станет женский джигитовый номер на верблюде. По словам создателей, аналогов такого номера в мире нет. Дополняют программу сложные акробатические и хореографические номера, а также масштабное оформление сцены. Создатели отмечают, что шоу будет интересно не только детям, но и взрослым зрителям.

Билеты на программу уже доступны в кассах Рязанского цирка и на официальном сайте. Ближайшие показы состоятся 8 и 9 августа.

Возрастное ограничение – 0+