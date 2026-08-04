Рост цен на Wildberries из-за релокации складов в Казахстан исключили

Возможный переезд части логистических мощностей Wildberries на территорию Казахстана не вызовет резкого подорожания товаров для российских покупателей. Имеющийся запас финансовой прочности и грамотное управление позволят площадке сгладить транспортные издержки без наценки на ассортимент. Об этом заявила спикер ВШЭ и член Совета по электронной коммерции ТПП РФ Елена Соловьева в интервью NEWS.ru.

По её словам, площадка работает в условиях жесткого давления со стороны прямых соперников — Ozon, «Яндекс Маркета» и Lamoda. Любой необоснованный скачок цен моментально спровоцирует отток покупательской аудитории к конкурентам. В текущей ситуации ритейлеру выгоднее пожертвовать собственной маржой или оптимизировать сопутствующие статьи расходов, чем перекладывать логистическую нагрузку на клиентов. По этой причине смещение части складских потоков в соседнюю республику пройдет незаметно для конечного потребителя.

Напомним, сегодня ночью дроны ВСУ атаковали склад Wildberries в Ленобласти. После атаки беспилотника в поселке Красный Бор Тосненского района вспыхнул пожар на территории складского комплекса Wildberries и Russ. По предварительным данным, пострадавших нет.