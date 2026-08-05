Изображение от freepik
Погода

Рязанцев предупредили об аномальной погоде 6 и 7 августа

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В дневные часы 6 и 7 августа на территории Рязанской области столбики термометров поднимутся до 30…34°С. О сильном зное предупредило региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

Прогноз погоды предоставил филиал Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Рязанцев просят соблюдать осторожность и напоминают о номерах экстренных служб.

Для вызова пожарно-спасательных подразделений гражданам следует звонить по телефонам 01 или 101 с мобильного. На всей территории региона также работает единый номер 112. 

О фактах нарушения безопасности и ЧС можно сообщить на единый «телефон доверия» областного ГУ МЧС: 8 (4912) 20-24-90.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани усилят антитеррористическую защиту школ, городских праздников и выборов в Госдуму
Следующая статья
Кавалер ордена Мужества из Касимова нашел себя в мирной жизни благодаря фонду «Защитники Отечества»

Популярные материалы

Новости России

Эксперт объяснил, откуда запустили атаковавшие Чехов в Подмосковье дроны

По оценке специалиста, противник задействовал ближайшие к региону плацдармы. Удары наносились преимущественного дронами «Лютый» и FP-1. 
Интересное

Наступил «чёрный август»: что принесёт России самый жуткий месяц 2026-го. Прогнозы мрачные

Август называют «чёрным месяцем» катастроф. Вспомните «Курск», дефолт 1998-го, войны и теракты. Какие события пророчат на август 2026?
Политика

Военкор объяснил, почему Зеленский говорит о перемирии после удара по Геленджику

Военкор Александр Коц связал заявления украинского руководства о возможном перемирии с ухудшением ситуации для Украины на фоне российских ударов по объектам логистики. Такое мнение он высказал, комментируя инициативы Киева после атаки беспилотников на Геленджик.
Новости России

Стало известно, какие модели БПЛА и откуда атаковали пляж Геленджика

По словам эксперта, поражение целей в районе Геленджика и Сочи требовало от операторов построения нетривиальной траектории полета.
Новости России

Жена напавшего на ученого РАН Зезина озвучила новую версию трагедии

Ученый РАН Никита Зезин, которого избили возле Уральского федерального...
Темы
Общество

За полгода рязанцы взяли на покупку жилья 14,1 млрд рублей

Больше половины суммы банки выдали на приобретение квартир в новостройках. 4,5 млрд рублей жители области получили на покупку жилья на вторичном рынке.
Происшествия

Жителей Рязанской области предупредили о риске атаки БПЛА днём 5 августа

Оповещение от профильных ведомств поступило в 13:34. Жителям региона настоятельно рекомендуют избегать открытых участков местности и не подходить к окнам внутри зданий.
Новости России

Путин перестроил систему управления вооружениями, тылом и группировками войск

Президент Владимир Путин объявил о масштабных перестановках в руководстве Министерства обороны и в зоне боевых действий. В ведомстве завершили объединение служб тыла под единым началом, назначили новых руководителей группировок «Центр» и «Восток», а также определили командующего формируемыми войсками беспилотных систем.
Транспорт и дороги

На улице Грибоедова в Рязани ограничили движение транспорта

На месте установлены предупреждающие знаки. Водителей просят заранее продумывать маршруты.
Новости России

Жертва «схемы Долиной» устроила пожар в квартире и попала в реанимацию

Осужденная за поджог военкомата 68-летняя москвичка подпалила собственное жилье в Бабушкинском районе прямо во время принудительного выселения. Женщина получила 70% ожогов тела и сейчас находится в реанимации.
Власть и политика

«Единая Россия» подписала соглашение о взаимодействии между Общественной палатой РФ и политическими партиями

Оно предусматривает обеспечение наблюдения за голосованием на думских выборах
Политика

Киев раскрыл истинную цель ударов по маркетплейсам

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк официально объяснил причины атак украинских беспилотников на склады российских маркетплейсов.
Новости Касимова

В Касимовском округе 19-летний водитель сбил 16-летнего подростка

По предварительным данным, машина сбила подростка, когда тот шел по краю проезжей части.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье