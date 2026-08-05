Рязанцев предупредили об аномальной погоде 6 и 7 августа

В дневные часы 6 и 7 августа на территории Рязанской области столбики термометров поднимутся до 30…34°С. О сильном зное предупредило региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

Прогноз погоды предоставил филиал Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Рязанцев просят соблюдать осторожность и напоминают о номерах экстренных служб.

Для вызова пожарно-спасательных подразделений гражданам следует звонить по телефонам 01 или 101 с мобильного. На всей территории региона также работает единый номер 112.

О фактах нарушения безопасности и ЧС можно сообщить на единый «телефон доверия» областного ГУ МЧС: 8 (4912) 20-24-90.