Фото: https://vk.ru/fond_zo62
Общество

Кавалер ордена Мужества из Касимова нашел себя в мирной жизни благодаря фонду «Защитники Отечества»

Олеся Чугунова
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В Рязанской области продолжает свою работу филиал государственного фонда «Защитники Отечества», созданный по инициативе Президента Владимира Путина. Одним из ярких примеров эффективности этой структуры стала история жителя Касимова, ветерана специальной военной операции Евгения Гореликова. Кавалер ордена Мужества, получивший тяжелые ранения на передовой, сегодня не только адаптировался к мирной жизни, но и осваивает новую востребованную профессию при поддержке своих социальных кураторов.

Евгений подписал контракт 1 июля 2022 года. Уже через месяц, общаясь с сослуживцами, прошедшими Донбасс с 2014 года, он окончательно утвердился в правильности своего выбора. В зоне боевых действий касимовец действовал в составе диверсионных групп, а позже — в роли командира штурмового отряда. Даже получив серьезное ранение, он до последнего координировал работу бойцов, ожидая эвакуации. За проявленные мужество и героизм Евгений награжден орденом Мужества и двумя медалями «За участие в СВО».

Отдельного упоминания в его военной биографии заслуживает проявленный гуманизм: рискуя собой, Евгений и его товарищи вывезли из «серой зоны» пожилую женщину и ее маленьких внуков 4 и 6 лет, которые фактически жили на линии огня.

На протяжении всей службы надежным тылом для бойца была его мама, Ирина Владимировна. Именно она с первых дней открытия рязанского филиала фонда «Защитники Отечества» связалась с социальным координатором Еленой Кирий. Специалист оперативно помогала семье Гореликовых с оформлением документов и консультировала по вопросам выплат.

«Познакомилась с Евгением по телефону, когда он еще был на службе. Объясняла, какие документы нужны для получения региональных выплат. Несмотря на трижды полученные ранения, его чувство юмора было отменным», — вспоминает Елена Кирий.

После демобилизации по состоянию здоровья Евгений вернулся в родной Касимов. С поддержкой своего координатора он оформил группу инвалидности и получил все необходимые государственные выплаты. Однако фронтовой характер не позволил ветерану останавливаться на достигнутом. Евгений принял решение заключить контракт с БАРС, прошел обучение и теперь работает оператором беспилотных летательных аппаратов, продолжая оставаться в строю, но уже в новом амплуа.

Фонд «Защитники Отечества» в Рязанской области (адрес: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 7) продолжает работу по принципу «одного окна», помогая ветеранам СВО и их семьям с медицинской реабилитацией, трудоустройством, обучением и получением всех льгот, доказывая, что возвращение к обычной жизни возможно даже после самых тяжелых испытаний.

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