Изображение от pch.vector на Freepik
Общество

В Рыбном жильцы переплатили ТСЖ 130 тыс рублей, пришлось вмешаться прокуратуре 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Собственники квартир в доме № 2а по улице Большой в городе Рыбное получили перерасчет за электроэнергию на общедомовые нужды. ТСЖ необоснованно завышало платежи в течение всего 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Крупную ошибку в расчетах выявила проверка районной прокуратуры. Надзорное ведомство изучило платежки за прошлый год и сопоставило их с показаниями общедомовых счетчиков. Выяснилось, что реальное потребление ресурса оказалось ощутимо ниже сумм, которые товарищество предъявило к оплате.

«Установлено, что расчет начислений за электрическую энергию на общедомовые нужды в многоквартирном доме № 2а по ул. Большой в г. Рыбное производился с использованием показаний общедомовых приборов учета. Однако анализ платежных документов за 2025 год выявил несоответствие между фактическим объемом потребления ресурса и суммами, предъявленными к оплате собственникам помещений», — говорится в сообщении надзорного ведомства. 

Общая сумма компенсации для жителей дома составила около 130 тысяч рублей.

После вмешательства прокуроров ТСЖ полностью устранило нарушения и вернуло средства гражданам. Должностное лицо, ответственное за неправомерные начисления, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
52% россиян столкнулись с дипфейками, а число опасных подделок выросло в 5 раз
Следующая статья
Первой премьерой телесозна на СТС станет сериал «Гудовы» с Розиным и Майковым

Популярные материалы

Новости России

Эксперт объяснил, откуда запустили атаковавшие Чехов в Подмосковье дроны

По оценке специалиста, противник задействовал ближайшие к региону плацдармы. Удары наносились преимущественного дронами «Лютый» и FP-1. 
Интересное

Наступил «чёрный август»: что принесёт России самый жуткий месяц 2026-го. Прогнозы мрачные

Август называют «чёрным месяцем» катастроф. Вспомните «Курск», дефолт 1998-го, войны и теракты. Какие события пророчат на август 2026?
Политика

Военкор объяснил, почему Зеленский говорит о перемирии после удара по Геленджику

Военкор Александр Коц связал заявления украинского руководства о возможном перемирии с ухудшением ситуации для Украины на фоне российских ударов по объектам логистики. Такое мнение он высказал, комментируя инициативы Киева после атаки беспилотников на Геленджик.
Новости России

Стало известно, какие модели БПЛА и откуда атаковали пляж Геленджика

По словам эксперта, поражение целей в районе Геленджика и Сочи требовало от операторов построения нетривиальной траектории полета.
Новости России

Жена напавшего на ученого РАН Зезина озвучила новую версию трагедии

Ученый РАН Никита Зезин, которого избили возле Уральского федерального...
Темы
Транспорт и дороги

На улице Грибоедова в Рязани ограничили движение транспорта

На месте установлены предупреждающие знаки. Водителей просят заранее продумывать маршруты.
Новости России

Жертва «схемы Долиной» устроила пожар в квартире и попала в реанимацию

Осужденная за поджог военкомата 68-летняя москвичка подпалила собственное жилье в Бабушкинском районе прямо во время принудительного выселения. Женщина получила 70% ожогов тела и сейчас находится в реанимации.
Власть и политика

«Единая Россия» подписала соглашение о взаимодействии между Общественной палатой РФ и политическими партиями

Оно предусматривает обеспечение наблюдения за голосованием на думских выборах
Политика

Киев раскрыл истинную цель ударов по маркетплейсам

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк официально объяснил причины атак украинских беспилотников на склады российских маркетплейсов.
Новости Касимова

В Касимовском округе 19-летний водитель сбил 16-летнего подростка

По предварительным данным, машина сбила подростка, когда тот шел по краю проезжей части.
Новости кино и ТВ

Первой премьерой телесозна на СТС станет сериал «Гудовы» с Розиным и Майковым

По сюжету у главы рода Гудовых Сергея (Алексей Розин) есть всё для счастья: хозяйственная жена (Олеся Железняк), красавица-дочь (Мария Золотухина) и ферма в подмосковном посёлке. Не хватает только наследника, который продолжит семейное дело. Всё меняется, когда на пороге появляется сирота Матвей (Влад Прохоров), который называет себя сыном Гудова.
Новости кино и ТВ

ТНТ покажет сериал «Малой» с Тимофеем Кочневым и Владимиром Яглычем

В центре истории — два полицейских из одного отдела: недавний выпускник академии МВД Саша (Тимофей Кочнев) и оперативник Малой (Владимир Яглыч) с многолетним стажем. Один — Дядя Стёпа на максималках, второй — король коррупции. И конфликт между ними не только служебный: Малой — это отец Саши, которого тот никогда не видел. 
Политика

Названо оружие, способное устроить «идеальный шторм» в Европе

Масштабная засуха и аномальная жара спровоцировали тяжелый экономический кризис в странах Европы. К 4 августа 2026 года критическое падение уровня воды в Рейне и Дунае парализовало логистику, а также вынудило энергетиков резко сократить выработку электричества.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье