В Рыбном жильцы переплатили ТСЖ 130 тыс рублей, пришлось вмешаться прокуратуре 

Собственники квартир в доме № 2а по улице Большой в городе Рыбное получили перерасчет за электроэнергию на общедомовые нужды. ТСЖ необоснованно завышало платежи в течение всего 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Крупную ошибку в расчетах выявила проверка районной прокуратуры. Надзорное ведомство изучило платежки за прошлый год и сопоставило их с показаниями общедомовых счетчиков. Выяснилось, что реальное потребление ресурса оказалось ощутимо ниже сумм, которые товарищество предъявило к оплате.

«Установлено, что расчет начислений за электрическую энергию на общедомовые нужды в многоквартирном доме № 2а по ул. Большой в г. Рыбное производился с использованием показаний общедомовых приборов учета. Однако анализ платежных документов за 2025 год выявил несоответствие между фактическим объемом потребления ресурса и суммами, предъявленными к оплате собственникам помещений», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Общая сумма компенсации для жителей дома составила около 130 тысяч рублей.

После вмешательства прокуроров ТСЖ полностью устранило нарушения и вернуло средства гражданам. Должностное лицо, ответственное за неправомерные начисления, привлекли к дисциплинарной ответственности.