ТНТ покажет сериал «Малой» с Тимофеем Кочневым и Владимиром Яглычем

17 августа в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала «Малой» (16+) производства 1-2-3 Production. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В центре истории — два полицейских из одного отдела: недавний выпускник академии МВД Саша (Тимофей Кочнев) и оперативник Малой (Владимир Яглыч) с многолетним стажем. Один — Дядя Стёпа на максималках, второй — король коррупции. И конфликт между ними не только служебный: Малой — это отец Саши, которого тот никогда не видел.

Сашу, отличника академии МВД, ждёт непростое испытание — служба в самом неблагополучном районе Югодонска. Он надеется найти там своего отца, которого никогда не видел, – настоящую легенду уголовного розыска. Однако вместо образцового героя Саша встречает его полную противоположность — «Малого». Бывалый оперативник давно наладил жизнь в городе по принципу «живи сам и давай жить другим» — ради собственного удобства «Малой» закрывает глаза на мелкие правонарушения местных жителей. Перед Сашей стоит почти невыполнимая задача: раскрыть запутанные дела и перевоспитать отца-напарника, который давно привык решать всё по собственным правилам, а не по протоколу. Сможет ли Саша доказать отцу, что в их работе нельзя одновременно служить правопорядку и договариваться с теми, кто его постоянно нарушает? И главное — что в итоге победит: закон или собственное понятие о справедливости?

В главных ролях — Владимир Яглыч и Тимофей Кочнев. Также в проекте снялись Настасья Самбурская, Алексей Розин, Алексей Золотовицкий, Андрей Пынзару, Тимофей Зайцев, Елизавета Кононова, Борис Каморзин, Владимир Сычев, Сабина Ахмедова, Арина Постникова и др.

Режиссёр-постановщик — Иван Макаревич, сценарий написали Вячеслав Дубинин, Эльдар Джафаргулиев, Иван Авсеенко и Иван Щербак.

Иван Макаревич, режиссёр: «Я верю в то, что мировоззрение человека может меняться после просмотра той или иной картины. А если и не меняться, то человек может почувствовать какое-то только что родившееся ощущение или, что ещё важнее, — узнать себя в поведении какого-либо персонажа.

Важно, чтобы зритель почувствовал в нашем сериале новый маленький мирок, в котором ему комфортно, где он понимает персонажей и хочет им сопереживать. Комедия — это ведь очень сложный жанр, ведь у всех чувство юмора разное. Но если ты смотришь какой-то комедийный сериал, и он становится на какое-то время твоим маленьким домиком, куда тебе кайф возвращаться, это уже очень здорово. Если мы добьемся такого ощущения у зрителя, это будет настоящая победа и самый шикарный результат, о котором только можно мечтать».

Владимир Яглыч, исполнитель роли Малого: «Малой — реалист. Хотя поначалу это может быть неочевидно, он живёт по законам совести — пусть и по своим собственным. Эти законы работают в реальном мире, и сам он абсолютно искренен во всём, что делает. Наверное, поэтому мне было особенно важно, чтобы и его отношения с героем Тимофея Кочнева выглядели живыми и естественными.

До съёмок мы с Тимофеем виделись всего несколько раз на пробах. Я не хотел, чтобы он воспринимал меня как взрослого и серьёзного человека, а его герой сразу видел в Малом отца. Нам хотелось как можно дальше уйти от привычной модели отношений “отец и сын” и сначала сделать их скорее друзьями, корешами. А уже затем вместе со зрителем пройти путь их сближения, на котором один в срочном порядке учится быть отцом, а другой — быть сыном».

Тимофей Кочнев, исполнитель роли Саши: «В сериале наступает момент, когда принципы Саши начинают трещать по швам. Мне кажется, именно тогда за героем становится особенно интересно наблюдать: он сомневается, меняется, иногда отказывается от собственных убеждений и даже поступает вопреки им. При подготовке к роли я пересмотрел “Полицейского с Рублёвки”, потому что почувствовал определённые пересечения с нашим сериалом в стилистике и подаче, а уже на площадке мне многое объясняли люди, хорошо знакомые с этой средой. Но важнее всего для меня было не просто достоверно сыграть молодого оперативника, а показать живого человека и его непростые отношения с отцом. Если сцены с Владимиром Яглычем по-настоящему рассмешат зрителей, расстроят их или вызовут любую другую искреннюю эмоцию, значит, мы хорошо сделали свою работу, и это главное».

Фото в материале: ТНТ