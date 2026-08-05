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Общество

Названы сферы, в которых жители Рязанской области подрабатывают чаще всего

Алексей Самохин
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«Авито Подработка» провела опрос среди более чем 1 400 работающих россиян и выяснила, в каких креативных сферах они подрабатывали и почему они выбрали такое направление. Результаты опроса показали: 48% опрошенных в Рязанской области с опытом творческой подработки признались, что выбирают ее прежде всего ради дополнительного дохода, а 35% отметили, что такая занятость позволяет реализовать свой творческий потенциал.

Жители Рязанской области с опытом подработки в творческих направлениях чаще всего подрабатывали в сфере копирайтинга, редактуры и создания контента (17%). Еще 16% пробовали себя в фото- и видеосъемке, монтаже, 14% — в дизайне. По 13% — в организации мероприятий и в музыке, звуке и озвучке. В числе других креативных направлений оказались SMM, маркетинг и PR, а также иллюстрация, анимация и 3D (по 9%).

В целом по всей России опыт творческой подработки заметно чаще встречается у молодых исполнителей. Среди опрошенных 18–24 лет его не было только у 27%, тогда как среди россиян 45–54 лет доля тех, кто ни разу не пробовал себя в творческой сфере, достигает 53%.

Лидерство среди молодых россиян делит копирайтинг, редактура и создание контента — это направление возглавляет рейтинг как у респондентов 18–24 лет (23%), так и у 25–34 лет (26%). Интересно, что интерес к креативной подработке в целом снижается с возрастом: если среди молодежи копирайтинг остается самым популярным направлением, то у респондентов 55–64 лет он занимает лишь 7%, а у группы 65+ показатель немного выше — 12%.

При этом по всей России у старших возрастных групп на первый план выходят другие направления, но в меньшим процентом: у респондентов 55–64 лет самым популярным видом креативной подработки стала организация мероприятий (16%), а у группы 65+ — фото- и видеосъемка с монтажом (13%).

Главным мотиватором для жителей Рязанской области для выбора креативной подработки остается возможность увеличить доход — так ответили 48% участников опроса. Однако в отличие от типичной подработки, где финансовая причина обычно значительно опережает остальные, здесь разрыв минимальный: 35% респондентов выбирают такие задачи, потому что это они позволяют реализовать творческий потенциал, а 34% отмечают, что им интересно заниматься творческой деятельностью.

Еще 28% опрошенных в Рязанской области уверены, что творческая подработка дает больше свободы и гибкости, чем основная работа. Действительно, доход остается ключевым, но далеко не единственным драйвером — для значительной части респондентов творческая подработка закрывает сразу несколько потребностей: от самореализации до профессионального роста. Стоит отметить, что для 16% респондентов подработка в креативной сфере становится одним из способов сменить направление деятельности или двигаться в сторону карьерного роста.

«Для молодых исполнителей креативная подработка чаще становится способом сделать первые шаги в профессии: 30% респондентов 18–24 лет отмечают, что выбирают данный формат для создания портфолио и поиска новых клиентов — это почти в несколько раз больше, чем среди представителей старших возрастных групп. Это показывает, что для молодежи творческая подработка выполняет не только функцию дополнительного заработка, но и становится инструментом профессионального старта», — комментирует Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

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