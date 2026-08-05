Жители Рязани требуют пресечь круглосуточные гонки подростков на питбайках

Рязанцы массово выражают возмущение в социальной сети «ВКонтакте» из-за непрекращающегося шума от малолетних водителей питбайков, мотоциклов и квадроциклов. Горожане требуют от местных властей и правоохранителей немедленного вмешательства в ситуацию.

В одном из постов рязанцы пишут о проблемах на улицах Зафабричной и Птицеводов. По словам местных жителей, рев моторов не смолкает три месяца подряд. Шум настолько громкий, что во дворах непрерывно срабатывают автомобильные сигнализации. Водители, которым на вид не больше 18 лет, каждые пять минут устраивают заезды, развивают опасную скорость и передвигаются на задних колесах.

Техника нарушает покой граждан даже в регламентированное время отдыха. Подростки гоняют не только глубокой ночью, но и в дневной «тихий час» — с 13:00 до 15:00. Из-за этого родители не могут уложить спать маленьких детей.

Собственники квартир заявили, что их терпение исчерпано. Люди опасаются трагических инцидентов и считают, что внимание официальных структур к проблеме появится только после серьезного ДТП.

«Да сколько можно уже терпеть?!», — пишет автор поста.