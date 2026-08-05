Сортировочный центр Wildberries загорелся в Тульской области после атаки БПЛА

Ночью 5 августа Тульская область вновь подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, в период действия режима беспилотной опасности подразделения Минобороны России уничтожили 107 украинских БПЛА.

По предварительным данным, повреждены два многоквартирных дома в Веневском районе, а также два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Также произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries, после чего начался пожар.

На местах работают экстренные службы. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание.

По предварительной информации, погибших нет. Один человек получил ранения, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Дмитрий Миляев призвал жителей не фотографировать и не снимать места происшествий, а также не распространять такие материалы в интернете.