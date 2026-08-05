Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что во время сегодняшнего ночного массированного удара по Киеву украинская сторона не использовала ни одной ракеты комплекса Patriot. Это же подтверждают и другие источники.

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву и пригородам, пишет Сергей Лебедев. По его данным, в атаке задействовали не менее 20 баллистических ракет «Искандер-М», пять гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» и две баллистические ракеты Х-23. Источник утверждает, что все выпущенные ракеты достигли намеченных целей.

Во время атаки украинские расчеты не произвели ни одного пуска ракет-перехватчиков Patriot. По его словам, последние такие ракеты были израсходованы во время отражения удара 31 июля, а новых поставок пока не поступило.

По версии координатора подполья, это существенно меняет ситуацию с противовоздушной обороной украинской столицы. Киев долгое время считался наиболее защищенным районом страны, где были сосредоточены современные комплексы ПВО и значительная часть западных боеприпасов. Теперь город оказался значительно более уязвим для ударов баллистическими и гиперзвуковыми ракетами.

После прилетов крупные пожары возникли в Киеве и Броварах. Среди пораженных объектов Лебедев назвал складские комплексы компании «Нова пошта», логистические центры, предприятия, связанные с военным производством, торговый центр «Эпицентр», помещения которого использовались для хранения военных грузов, объекты аэродромной инфраструктуры, а также хостелы, где размещались иностранные наемники.

Удары по аэродромам сопровождались продолжительной детонацией. Это может свидетельствовать о поражении складов с боеприпасами, горючим или авиационными средствами поражения.

Отдельно Лебедев обратил внимание на удары по объектам логистики. По словам координатора подполья, украинские военные используют гражданскую инфраструктуру для перевозки оборудования, беспилотников, средств связи и других грузов. Он считает, что уничтожение подобных складов способно осложнить дальнейшее снабжение подразделений.

Говоря об ударах по местам размещения иностранных наёмников, Лебедев предположил, что там могли находиться специалисты, связанные с обслуживанием западного вооружения, беспилотных комплексов и подготовкой украинских подразделений.

В качестве главного итога атаки координатор подполья назвал отсутствие комплексов Patriot. По его оценке, даже если западные страны примут решение о поставках новых ракет, до их доставки и развертывания Киев останется незащищенным.