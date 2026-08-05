Армия РФ нанесла удар по военным хабам в Киеве и сухогрузам у Одессы

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по ключевым узлам военной логистики Украины в Киеве, Киевской области и в акватории Черного моря. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В ходе ночной операции 5 августа ВС РФ применили высокоточное оружие наземного базирования и дальнобойные ударные беспилотные летательные аппараты.

Основными целями в Киеве и столичном регионе стали транспортно-логистические и распределительные центры. По данным российского военного ведомства, эти объекты украинская сторона задействовала для хранения, сборки и распределения ударных дронов, а также для доставки вооружений и военных грузов.

Одновременно с ударами по столичному узлу российские силы атаковали морскую логистику ВСУ. Южнее Одессы были поражены три сухогруза, перевозивших вооружение и военное имущество для украинских подразделений.

«Кроме того, поражены три морских судна типа «сухогруз» южнее Одессы, осуществлявшие доставку вооружения и военного имущества для ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны РФ.