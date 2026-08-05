Национальный автомобильный союз предложил кабинету министров увеличить штраф за движение по обочине с текущих 2250 до 5000 рублей. Глава НАС Антон Шапарин направил соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом пишет SHOT.

Причиной для жестких мер стал резкий рост нарушений и аварийности в летний период. Из-за плотного трафика на загородных трассах образуются заторы, которые отдельные водители пытаются объехать по краю дороги. Подобные маневры регулярно провоцируют конфликты, драки и смертельные ДТП. В этом году трагические аварии по вине «обочечников» уже зафиксировали в Московской и Воронежской областях.

Статистика фиксации нарушений по стране распределяется крайне неравномерно. Лидерами Антирейтинга стали Москва и Московская область — с начала года там выписали 152 тысячи штрафов. В Санкт-Петербурге камеры и автоинспекторы зарегистрировали 124 тысячи аналогичных проступков.

Одновременно в 32 субъектах РФ за езду по обочине не наложили ни одного взыскания. Среди таких регионов оказались Дагестан, Ленинградская, Пензенская, Саратовская области и Чувашия. Есть ли в числе этих регионов Рязань, не уточняется. Антон Шапарин объясняет нулевые показатели техническим отставанием: на местных дорогах установлены устаревшие комплексы фиксации, которые технически не способны распознавать этот вид нарушений.

В Национальном автомобильном союзе убеждены, что кратное увеличение суммы штрафа поможет навести порядок на трассах и заставит нарушителей вернуться в общий поток.