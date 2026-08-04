В Старой Рязани 8 августа пройдет соборная лития в память о защитниках древнего города

В субботу, 8 августа, в дни проведения фестиваля «Небо России», на городище Старая Рязань состоится особое богослужение — соборная заупокойная лития по погибшим защитникам древнего города. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанской епархии.

Литию у поклонного креста на месте древней столицы Рязанского княжества совершит митрополит Рязанский и Михайловский Никодим. Начало богослужения запланировано на 12:00.

Молитва будет вознесена за погибших защитников древнего города, рязанских князей, всех, кто погребен в историческом центре Рязанской земли.

Организаторы подчеркивают, что это богослужение — особая возможность прикоснуться к живой памяти о героическом прошлом Рязанской земли. Участники смогут почтить подвиг предков, чьи судьбы неразрывно связаны с судьбой Отечества, и вознести о них свои молитвы.

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