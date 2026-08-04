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Новости Касимова

Рабочему посёлку Елатьма в Касимовском округе присвоено почётное звание

Анастасия Мериакри
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Рабочему посёлку Елатьма Касимовского района присвоено почётное звание Рязанской области «Населённый пункт трудовой славы». Нормативно-правовой акт опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Соответствующее распоряжение губернатор региона подписал 3 августа 2026 года. Высокой награды посёлок удостоен за значительный вклад его жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В документе особо отмечается, что звание присвоено «за проявленные массовый трудовой героизм и самоотверженность» жителей Елатьмы. В годы Великой Отечественной войны, когда миллионы советских граждан сражались на фронте, именно труд в тылу стал одним из решающих факторов Победы. Рязанская область, находившаяся в прифронтовой полосе, играла важную роль в обеспечении армии всем необходимым — от продовольствия до вооружения.

Почётное звание Рязанской области «Населённый пункт трудовой славы» присваивается населённым пунктам, жители которых в годы Великой Отечественной войны проявили массовый героизм при исполнении трудового долга.

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