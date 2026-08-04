Фото: ОКБ имени Семашко
Медицина

Специалисты ОКБ обследовали пострадавших после атаки БПЛА в Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Специалисты Областной клинической больницы имени Семашко оказали специализированную медицинскую помощь жителям Рязанской области, пострадавшим в результате атаки беспилотников. Врачи-сурдологи провели обследование пациентов с акустическими травмами, полученными от взрывной волны.

30 июля врач-сурдолог Любовь Кусакина и медицинская сестра Наталья Терешина выехали в ОКБ для проведения специализированного обследования людей, пострадавших от взрывов. Медики выполнили аудиометрическое исследование — диагностическую процедуру, позволяющую точно оценить состояние слуха после акустической травмы.

Всего за день специалисты осмотрели четырёх пациентов, которые находились в непосредственной близости от эпицентров взрывов. Каждому из них был установлен точный диагноз и назначено индивидуальное лечение с учётом степени поражения слухового аппарата.

Акустическая травма — это повреждение структур уха, возникающее при воздействии звука высокой интенсивности. Взрывная волна от детонации беспилотника создаёт резкий перепад давления, который способен повредить:

  • барабанную перепонку (вплоть до её разрыва);
  • слуховые косточки среднего уха;
  • волосковые клетки внутреннего уха (улитки);
  • слуховой нерв.

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