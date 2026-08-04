В Волгограде скончался мужчина, пытавшийся спасти супругу из горящего дома после атаки БПЛА

В Волгограде скончался мужчина, получивший тяжелейшие ожоги при попытке спасти свою гражданскую супругу из горящего дома после атаки беспилотника. Трагедия произошла в Красноармейском районе города, где удар БПЛА пришёлся на частный жилой дом, сообщает «Высота 102».

Дом, в который попал вражеский беспилотник, был разделён на две части между разными владельцами. В одной половине проживала женщина с двумя детьми, в другой — гражданские супруги. По словам жителей ТОСа, когда волгоградка услышала характерный звук летящего БПЛА, она быстро сориентировалась: открыла окно и помогла детям выбраться на улицу. К счастью, дети не получили никаких физических травм, хотя и пережили сильнейший стресс от произошедшего.

Живущей во второй половине дома паре повезло значительно меньше. Когда частный дом занялся огнём после попадания беспилотника, мужчина попытался вытащить свою супругу. К сожалению, его попытка не увенчалась успехом.

Волгоградец сам получил тяжёлые и обширные ожоги, попав в больницу в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но вечером воскресенья мужчина скончался, не приходя в сознание.

Удар БПЛА затронул не только непосредственных жителей атакованного дома. От осколков, посекших окна, пострадали соседи напротив — женщина и мужчина. Хозяйку дома уже выписали из больницы, а её супруг по-прежнему остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии. Ещё один пострадавший с соседней улицы после оказания медицинской помощи вернулся домой.

Трагедия сплотила местных жителей, которые не остались в стороне от беды соседей. Волгоградцы помогали всем миром: разгребали завалы после пожара, приносили необходимые вещи, оказывали моральную поддержку пострадавшим семьям.