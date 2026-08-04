Рязанский театр кукол ждёт масштабное обновление на 160 миллионов рублей

Рязанский театр кукол ожидает масштабное обновление общей стоимостью 160 миллионов рублей, сообщает ГТРК «Ока». Работы проводятся в рамках национального проекта «Семья», что означает преимущественно федеральное финансирование. Завершить все мероприятия планируется летом 2028 года.

Основная часть средств — 100 миллионов рублей — будет направлена на капитальный ремонт самого здания театра. Проект предусматривает комплексное обновление как зрительских пространств, так и служебных помещений.

В зрительном зале демонтируют старые полы и полностью заменят кресла на новые, более комфортные для зрителей. В нижнем фойе проведут реставрацию потолков. Верхнее фойе преобразится более существенно: здесь уложат современный керамогранит и обновят буфет.

Отдельное внимание уделено центральной лестнице театра — её также отремонтируют в рамках проекта.

Помимо строительных работ, в театре пройдёт техническое перевооружение. Проект включает модернизацию сценического оборудования, что позволит коллективу ставить более сложные и зрелищные спектакли с использованием современных технологий.

Все работы планируют завершить к лету 2028 года.