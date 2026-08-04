Склад Wildberries в Самарской области выгорел после атаки БПЛА, все товары уничтожены

Логистический центр маркетплейса Wildberries в Самарской области, подвергшийся атаке беспилотников 2 августа, уничтожен огнём практически полностью. Площадь выгорания составила 160 тысяч квадратных метров, все находившиеся на хранении товары утрачены. О текущей ситуации и перестройке логистических цепочек рассказали в региональном правительстве, пишет ТАСС.

Масштабы разрушений на оперативном совещании озвучил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. По его словам, восстановить объект в прежнем виде невозможно.

«Если говорить про ситуацию с Wildberries, то, к сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. Из 180 тысяч квадратных метров 160 тысяч сгорело. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены», — констатировал глава регионального Минпромторга.

Чтобы не допустить дефицита и минимизировать перебои с поставками для жителей региона, логистические потоки пришлось экстренно перекраивать. Часть маршрутов перенаправили в Красноярский район области, где в одном из сёл склад начал принимать товары первой необходимости для последующего распределения внутри региона. Оставшиеся объёмы логистических потоков распределили между соседними субъектами РФ.

Ранее в пресс-службе компании RWB (управляет маркетплейсом) подтвердили, что приём поставок от селлеров и отгрузка заказов покупателям временно перенесены на другие объекты сети.