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Новости России

В Подмосковье 66-летний мужчина установил протез пениса ради молодой жены

Анастасия Мериакри
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В Красногорске врачи провели сложную реконструктивную операцию 66-летнему жителю Подмосковья, установив ему протез полового члена с управляемой помпой. Мужчина решился на вмешательство, чтобы вернуть полноценную интимную жизнь с молодой супругой после перенесённого тяжёлого заболевания, сообщает издание «База».

По информации источника, пациент столкнулся с серьёзным заболеванием, которое поставило под угрозу его жизнь. Благодаря усилиям врачей мужчина смог победить болезнь, однако последствием лечения стала полная утрата потенции.

По словам самого пациента, он ведёт активный образ жизни и не собирался мириться с ограничениями, которые наложила на него болезнь. Желание вернуть полноценные отношения с молодой супругой стало главным мотивом для обращения к специалистам по реконструктивной хирургии.

Специалисты одной из клиник Красногорска провели пациенту операцию по установке специального фаллопротеза с гидравлической помпой. Устройство состоит из парных цилиндров, имплантируемых в пещеристые тела, резервуара с жидкостью и помпы, расположенной в мошонке.

Принцип работы импланта прост и надёжен: чтобы добиться эрекции, пациенту достаточно несколько раз нажать на помпу. Главное преимущество такой системы — возможность поддерживать эрекцию столько времени, сколько необходимо.

Операция прошла успешно, и после непродолжительного периода реабилитации мужчина был выписан домой.

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