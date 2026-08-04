Жительница Подмосковья могла лишиться груди после посещения бани

26-летняя жительница Подмосковья столкнулась с серьёзным воспалением молочной железы после посещения бани во время семейного отдыха. Врачи диагностировали диффузный мастит — опасное состояние, которое без своевременного лечения может привести к гнойным осложнениям и хирургическому вмешательству. Медики предупреждают: резкие перепады температур особенно опасны для женского здоровья.

Как стало известно изданию SHOT, инцидент произошёл во время семейного отдыха в Магнитогорске. Молодая женщина вместе с мужем и годовалым ребёнком остановилась в частном доме и решила за компанию с близкими сходить в баню.

Отдыхающие соблюдали традиционный, но, как выяснилось, рискованный сценарий: после нескольких заходов в жаркую парную они выбегали охлаждаться на свежий воздух, а затем снова возвращались в натопленное помещение.

Уже ночью девушка проснулась от резкой боли в груди. Ощущения оказались настолько сильными, что она не могла уснуть, поднимать руки, наклоняться, нормально ходить и даже лежать. Любое движение причиняло страдания.

На следующий день молодая мама экстренно обратилась за медицинской помощью. После осмотра и ультразвукового исследования врачи поставили диагноз — диффузный мастит. Это острое воспаление молочной железы, которое при отсутствии своевременного лечения способно перейти в гнойную форму и привести к абсцессу, требующему хирургического вмешательства.

Врачи отмечают, что подобные случаи — не редкость, особенно в сезон активного посещения бань и саун. Резкие перепады температур создают серьёзную нагрузку на организм и могут спровоцировать воспалительные процессы, особенно если иммунная система уже ослаблена — например, после перенесённых заболеваний, в период грудного вскармливания или при хронической усталости.