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Медицина

Резкая боль во время физнагрузки привела рязанку на операционный стол

Анастасия Мериакри
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Врачи Рязанской областной клинической больницы успешно провели малоинвазивную операцию пациентке с доброкачественной опухолью почки. Благодаря современному методу эмболизации медикам удалось сохранить большую часть органа, который продолжит полноценно функционировать.

Пациентка была доставлена в ОКБ с жалобами на резкую боль в правой поясничной области. Как выяснилось в ходе сбора анамнеза, женщина с 2024 года наблюдалась по поводу ангиомиолипомы правой почки — доброкачественного новообразования.

По словам пациентки, боль возникла внезапно во время физической нагрузки. Кроме того, она периодически замечала кровь в моче, что стало дополнительным тревожным сигналом.

Врачи оперативно провели комплексное обследование с использованием МРТ и УЗИ. Результаты диагностики показали наличие в области правой почки небольшой округлости с неоднородным содержимым, что подтвердило необходимость срочного медицинского вмешательства.

Исполняющий обязанности заведующего урологическим отделением Андрей Савченко разъяснил природу заболевания:

«Ангиомиолипома почки – это доброкачественная опухоль, состоящая из жировой ткани и видоизменённых сосудов и клеток эпителия. Чаще она имеет небольшие размеры, однако бывают также большие и даже огромные липомы, способные прорасти в почечную, а изредка – в нижнюю полую вену».

Именно способность опухоли к росту и потенциальному повреждению сосудов создало угрозу для здоровья пациентки и потребовало срочного вмешательства.

Вместо традиционной полостной операции врачи приняли решение провести эмболизацию — малоинвазивную эндоваскулярную процедуру, которая позволяет воздействовать на опухоль без серьёзного хирургического вмешательства.

Заведующий рентгеноперационным ангиографическим кабинетом регионального сосудистого центра Дмитрий Суров подробно описал процесс:

«Эмболизация — это малоинвазивная эндоваскулярная процедура. Через прокол на бедре или запястье хирург вводит катетер в нужный сосуд и блокирует его специальными микросферами или спиралями. Это позволяет остановить кровотечение, лишить питания опухоль или выключить из кровотока аномальные сосуды».

Благодаря проведённой процедуре рязанским медикам удалось сохранить большую часть почки пациентки. Орган продолжит функционировать без каких-либо проблем, что особенно важно для качества жизни женщины.

После непродолжительного периода восстановления пациентка в удовлетворительном состоянии была выписана из стационара для дальнейшего наблюдения по месту жительства.

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