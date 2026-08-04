В Рязани задержали курьеров мошенников, заставивших пенсионерку продать квартиру почти за 2 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области задержали двух курьеров телефонных мошенников, которые обманом заставили пожилую жительницу Рязани продать собственную квартиру и передать им почти два миллиона рублей. Подозреваемых искали несколько месяцев — в итоге одного взяли в Республике Дагестан, второго — в Москве.

Жертвой аферистов стала рязанка 1949 года рождения. На протяжении более месяца неизвестные звонили женщине, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и различных государственных структур. Злоумышленцы использовали отработанную психологическую схему: убедили пенсионерку, что якобы мошенники изготовили поддельную доверенность на её недвижимость, и квартиру нужно срочно продать, чтобы спасти деньги.

Испуганная женщина поверила «спасителям» в погонах. Она продала квартиру и передала аферистам в общей сложности 1 миллион 930 тысяч рублей. Часть суммы — 280 тысяч рублей — пенсионерка самостоятельно перевела через банкоматы на так называемый «безопасный» счёт. Оставшиеся 1 миллион 650 тысяч рублей она лично передала курьеру, который приехал к ней домой.

Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. В сентябре 2025 года по факту мошенничества в особо крупном размере ОМВД России по Советскому району Рязани возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Оперативники уголовного розыска в короткий срок установили личности курьеров. Ими оказались двое мужчин 38 и 40 лет, один из которых был приезжим. Получив деньги, злоумышленники покинули Рязанскую область и скрылись в разных регионах страны. Однако расследование на этом не остановилось — сыщики продолжали кропотливую работу.

Недавно оперативники выяснили, что один из подозреваемых скрывается в одном из городов Республики Дагестан, а его сообщник — в Москве. В ходе служебных командировок оба были задержаны и доставлены в Рязань для проведения следственных действий.

Как установило следствие, роли между сообщниками были чётко распределены: один из них непосредственно забирал денежные средства у обманутых граждан, а второй поддерживал постоянную связь с кураторами мошеннической схемы.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Согласно санкциям части 4 статьи 159 УК РФ, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.