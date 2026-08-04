Павел Малков поручил усилить контроль за работой управляющих компаний Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил усилить контроль за работой управляющих компаний региона. Соответствующее поручение глава региона дал на заседании областного правительства во вторник, 4 августа, на фоне продолжающихся жалоб жителей на качество обслуживания жилых домов.

По словам Павла Малкова, обращения рязанцев по поводу работы УК не прекращаются. Жители региона жалуются на широкий спектр проблем: отсутствие инструкций о порядке действий при сигнале «Воздушная тревога», некачественный ремонт ливневой канализации, неудовлетворительное содержание дворовых территорий, отсутствие регулярного покоса травы. Среди претензий также — сломанные качели и лавочки, а также песочницы без песка на детских площадках.

Глава региона подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует повышенного внимания со стороны властей.

«Есть компании, которые работают от души, стараясь создать хорошую обстановку, а есть те, кто пытается заработать денег и не думает о том, как правильно выстроить работу», — отметил губернатор.

По мнению главы региона, рынок жилищно-коммунальных услуг должен саморегулироваться по принципу качества: добросовестные УК необходимо поощрять, а те организации, которые не готовы вкладываться в свою работу, должны покинуть рынок.

Губернатор подчеркнул, что работа по контролю за деятельностью управляющих компаний ведётся в регионе постоянно, однако сейчас ей будет придан дополнительный импульс.