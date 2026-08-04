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Тамара Глоба назвала два знака зодиака, которым август 2026 года принесёт серьёзные испытания

Анастасия Мериакри
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Астролог Тамара Глоба предупредила представителей двух знаков зодиака о серьёзных испытаниях, которые ожидают их в августе 2026 года. По словам эксперта, самый сложный период предстоит пережить Львам и Водолеям — именно на них придётся основная планетарная нагрузка месяца, связанная с лунным затмением 7 августа в знаке Водолея.

Затмение на оси Лев–Водолей

Астрологи традиционно считают затмение на оси Лев–Водолей моментом особого обострения для представителей именно этих двух знаков. Как пояснила Тамара Глоба, их сфера жизни оказывается под прямым влиянием лунных узлов, что создаёт дополнительное напряжение во всех ключевых областях — от карьеры до личных отношений.

Эксперт подчёркивает, что август редко проходит спокойно даже для тех, кому звёзды в целом благоволят. Если, например, Весам начало месяца сулит профессиональный рост и новые интересные предложения, то для Львов и Водолеев расклад складывается кардинально противоположный.

Испытания для Львов

Представителям этого огненного знака, по прогнозу астролога, предстоит столкнуться с серьёзным давлением в профессиональной сфере. Среди возможных проблем — конфликты с руководством, неожиданные задержки в принятии важных решений и внезапные препятствия в проектах, которые ещё недавно развивались без сучка и задоринки.

Дополнительное напряжение создаст личная сфера. Именно в августе на поверхность могут всплыть старые обиды и недосказанности, накопившиеся в отношениях. Львам придётся принимать непростые и порой неудобные решения о будущем своей личной жизни.

Вызовы для Водолеев

Водолеям август приготовил другой набор испытаний — им предстоит одновременно разбираться с финансовыми вопросами и семейными обязательствами. Тамара Глоба настоятельно рекомендует представителям этого знака не брать на себя лишних обещаний и максимально трезво оценивать свои расходы, чтобы не усугубить и без того нестабильный период.

Что советуют звёзды

Астролог дала представителям обоих знаков несколько практических рекомендаций на ближайший месяц:

  • избегать резких и скоропалительных решений;
  • не форсировать конфликты ни на работе, ни в семье;
  • по возможности отложить крупные финансовые операции и сделки до сентября;
  • сохранять спокойствие и не поддаваться импульсивным реакциям.

По мнению Глобы, август станет для Львов и Водолеев своеобразной проверкой на прочность. Если им удастся сохранить самообладание и не наделать ошибок в эмоционально напряжённый период, после завершения затмения у них появится шанс выйти на новый, более стабильный жизненный виток.

По материалам Про Город

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