На каждого пострадавшего при терактах в Рязанской области выделено 1328 рублей в сутки

Правительство Рязанской области утвердило порядок временного размещения и питания граждан, эвакуированных или пострадавших в результате террористических актов, а также при их пресечении правомерными действиями. Соответствующее постановление подписано региональным правительством и вступает в силу с момента опубликования.

Согласно документу, меры поддержки распространяются на граждан, которые: были эвакуированы из зоны террористического акта, пострадали в результате теракта, пострадали при пресечении террористического акта правомерными действиями силовых структур. Эти категории граждан получат возможность временного размещения в специальных пунктах на территории Рязанской области.

Постановление устанавливает, что временное размещение и питание предоставляются в течение необходимого срока, но не более 6 месяцев. Размещение будет организовано в пунктах временного размещения (ПВР), созданных на базе государственных учреждений Рязанской области. Конкретный перечень таких учреждений определяется правовыми актами исполнительных органов региона.

Постановление детально прописывает финансовые параметры помощи. На одного человека в сутки выделяется 1328 рублей, которые распределяются следующим образом: 913 рублей — на временное размещение (проживание), 415 рублей — на питание.

Расходы на реализацию постановления первоначально осуществляются за счёт средств бюджета Рязанской области. Это позволяет оперативно начать оказание помощи пострадавшим, не дожидаясь поступления федеральных средств. В последующем регион получит компенсацию из федерального бюджета через механизм иных межбюджетных трансфертов. Источником этих средств являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Постановление распространяется и на пострадавших после атаки БПЛА на Рязань 15 мая 2026 года.