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Общество

В Рязанской области учреждён знак «Пётр и Феврония» для супругов, проживших в браке более 50 лет

Анастасия Мериакри
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В Рязанской области учреждён новый знак отличия Губернатора «Пётр и Феврония». Награда будет ежегодно вручаться супружеским парам, прожившим в зарегистрированном браке 50, 60 или 70 лет. Соответствующее постановление подписал глава региона.

Новая награда создана с целью поощрения и общественного признания заслуг супругов в развитии и сохранении традиционных семейных ценностей, укреплении института семьи и брака. Как отмечается в документе, знак отличия подчёркивает важность длительных семейных отношений и повышения роли семьи в жизни общества.

Название награды символично: святые Пётр и Феврония Муромские, чья история любви и верности стала легендой, считаются покровителями семьи и брака в православной традиции. Именно в их честь в России отмечается День семьи, любви и верности.

Условия награждения

Для получения знака отличия супружеская пара должна соответствовать нескольким критериям:

Юбилейная дата брака. Награда вручается парам, чей зарегистрированный брак составляет 50, 60 или 70 лет. Юбилейная дата исчисляется начиная с последней даты заключения брака в органах ЗАГС. Важное уточнение: периоды брака между одними и теми же супругами не суммируются, а сам брак не должен быть признан судом недействительным.

Гражданство и регистрация. Оба супруга должны быть гражданами Российской Федерации и на дату выдвижения на награждение иметь регистрацию по месту жительства на территории Рязанской области не менее 20 лет.

Безупречная репутация. Знак отличия вручается парам с безупречной биографией: ни один из супругов не должен иметь судимости.

Наличие детей. Обязательное условие — наличие у супружеской пары одного или более детей. При этом дети также не должны иметь судимости.

Квота награждений. Согласно постановлению, знаком отличия ежегодно будут награждаться не более 100 супружеских пар. Это позволяет сохранить высокую ценность награды и сделать её по-настоящему почётной.

Инициаторами выдвижения супружеских пар на награждение могут выступать: органы государственной власти Рязанской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по региону, органы местного самоуправления муниципальных округов и городского округа, организации независимо от формы собственности, общественные объединения.

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