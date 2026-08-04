В Рязани усилят меры безопасности на День города, 1 сентября и выборы в Госдуму

В Рязани определили комплекс мер по обеспечению общественной безопасности в период проведения предстоящих масштабных мероприятий: Дня города, праздничных линеек 1 сентября и выборов депутатов Государственной Думы. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Ясинский по итогам заседания антитеррористической комиссии с участием представителей силовых ведомств.

Параллельно с подготовкой к праздникам городские власти продолжают работу по антитеррористической защищенности образовательных учреждений. По словам Бориса Ясинского, на сегодняшний день системами видеонаблюдения, оповещения и пожарной безопасности оборудованы все 165 школ и детских садов Рязани.

«В этом году дополнительно укрепляем антитеррористическую защищённость в 14 детских садах и 22 школах: модернизируем видеонаблюдение, ремонтируем ограждения, ставим турникеты, домофоны, металлодетекторы, оборудуем помещения для охраны», — отметил глава администрации.

Кроме того, до начала мероприятий во всех учреждениях пройдут дополнительные инструктажи для персонала и практические тренировки по эвакуации.

На заседании также обсудили безопасность во время празднования Дня города. Мероприятие охватит большие территории, основные события развернутся вдоль Большого пешеходного маршрута:

От Астраханского моста до цирка: сцены и интерактивные площадки;

От Астраханского до Брессюирского моста: гастрономический фестиваль;

От Брессюирского моста до стадиона: спортивная зона.

Парковые пространства также будут задействованы: в Нижнем городском саду заработает детская площадка «Азбука Рязани», в Верхнем представят проект «Есенин: вне времени», а Лесопарк станет базой для семейного фестиваля. На центральной сцене у цирка запланированы выступления рязанских творческих коллективов и приглашенного хедлайнера.