В Лесопарке в Рязани 7 августа пройдёт спортивный праздник с мастер-классами и тренировками

В пятницу, 7 августа, в Лесопарке в Рязани состоится большой спортивный праздник для всех любителей активного образа жизни. Мероприятие начнётся в 17:30 и объединит любителей движения разных возрастов и уровней подготовки.
Гостей ждут:
- Мастер-классы от ведущих тренеров региона;
- Показательные выступления профессиональных спортсменов;
- Функциональные тренировки для развития силы и выносливости;
- Танцевальные тренировки под руководством опытных инструкторов.
Организаторы подчёркивают, что программа рассчитана на широкую аудиторию — как на опытных спортсменов, так и на тех, кто только начинает свой путь в спорте.
В рамках праздника участники регионального проекта «СпортАктиV» смогут выполнять специальные задания на спортивных площадках и получать зачёты в мобильном приложении. Для того чтобы претендовать на победу в региональном проекте, необходимо собрать 7 зачётов из 9 возможных. Торжественное награждение самых активных и результативных спортсменов запланировано на декабрь.
Регистрация и вся необходимая информация о мероприятии доступны в приложении «СпортАктиV».
Возрастное ограничение 0+.