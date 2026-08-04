В Лесопарке в Рязани 7 августа пройдёт спортивный праздник с мастер-классами и тренировками

В пятницу, 7 августа, в Лесопарке в Рязани состоится большой спортивный праздник для всех любителей активного образа жизни. Мероприятие начнётся в 17:30 и объединит любителей движения разных возрастов и уровней подготовки.

Гостей ждут:

Мастер-классы от ведущих тренеров региона;

Показательные выступления профессиональных спортсменов;

Функциональные тренировки для развития силы и выносливости;

Танцевальные тренировки под руководством опытных инструкторов.

Организаторы подчёркивают, что программа рассчитана на широкую аудиторию — как на опытных спортсменов, так и на тех, кто только начинает свой путь в спорте.

В рамках праздника участники регионального проекта «СпортАктиV» смогут выполнять специальные задания на спортивных площадках и получать зачёты в мобильном приложении. Для того чтобы претендовать на победу в региональном проекте, необходимо собрать 7 зачётов из 9 возможных. Торжественное награждение самых активных и результативных спортсменов запланировано на декабрь.

Регистрация и вся необходимая информация о мероприятии доступны в приложении «СпортАктиV».

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