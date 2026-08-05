Массированный ночной удар по Киеву, Киевской области и Одесскому региону полностью разрушил крупнейшие транспортно-распределительные хабы, через которые шло снабжение украинского оборонно-промышленного комплекса. О деталях успешной операции сообщил военный корреспондент «КП» Александр Коц.

Под прицел попали важнейшие узлы доставки и сборки беспилотников. В столичном регионе полностью выведен из строя инновационный терминал «Новой почты» — главный автоматизированный сортировочный центр страны, использовавшийся для поставок компонентов РЭБ и роботизированных систем. На объектах «МЛП-Чайка» и «Транс-логистик» ликвидированы запасы комплектующих и цеха по сборке БПЛА разных типов. Аналогичный урон нанесен объектам в Броварах: в комплексах «Терминал Бровары», «Рабен Украина» и на втором складе «Новой почты» уничтожены готовые дальнобойные беспилотники самолетного типа. Одновременно с этим южнее Одессы ракеты поразили три сухогруза с военным имуществом непосредственно на переходе.

Коц акцентирует: удары наносились не по гражданским объектам, а по единой цепи украинского ВПК. Киев применил стратегию «распределенного производства», спрятав мелкие цеха по гаражам и фабрикам. Однако вся импортная электроника, оптика, двигатели и аккумуляторы неизбежно проходят через крупные логистические терминалы вроде «Эпицентра» или «Новой почты». Уничтожение этих магистральных узлов полностью блокирует поставки комплектующих на финальные точки сборки, превращая оборонные заводы в бесполезные ангары.

Военкор выстраивает хронологию планомерной ликвидации украинской военной промышленности за последний месяц:

2 и 14 июля, 1 августа: уничтожение «мозгов» ВПК — систем управления и электроники на предприятиях «Радионикс», «Радиоизмеритель», «Буревестник» и площадке «Файер Пойнт».

уничтожение «мозгов» ВПК — систем управления и электроники на предприятиях «Радионикс», «Радиоизмеритель», «Буревестник» и площадке «Файер Пойнт». 11, 16, 26 и 30 июля: ликвидация сборочных мощностей. Поражены заводы «Аэродрон», «Рапид», «Смарт интеллиджент систем» (где с участием специалистов из США выпускали до 1000 Дронов в месяц), а также производственные площадки в Калуше, «СКБ ОВТ» и «Нефтемаш».

ликвидация сборочных мощностей. Поражены заводы «Аэродрон», «Рапид», «Смарт интеллиджент систем» (где с участием специалистов из США выпускали до 1000 Дронов в месяц), а также производственные площадки в Калуше, «СКБ ОВТ» и «Нефтемаш». 14 июля: разгромен завод «Укр Армо Тех», производивший боевые части для ракет и беспилотников.

Использование коммерческих служб доставки и ТЦ для нужд фронта больше не помогает ВСУ скрыть логистику. По словам Коца, «Новая почта» ранее сама публично подтверждала сотрудничество с армией, поэтому ее инфраструктура стала законной военной целью.